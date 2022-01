English French

TP ICAP Midcap initie la couverture du titre

Global Bioenergies

Evry, le 31 janvier 2022 : TP ICAP Midcap initie la couverture du titre Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) et publie ce jour une analyse détaillée à destination de ses clients décrivant la stratégie et les perspectives commerciales du Groupe.

TP ICAP Midcap, acteur de référence sur les marchés boursiers européens, est la division spécialisée sur le segment des sociétés de petites et moyennes capitalisations du groupe TP ICAP, un des leaders mondiaux dans les activités de courtage, côté sur le London Stock Exchange.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « Global Bioenergies a l’ambition d’impacter deux dynamiques très affirmées : la naturalité dans la cosmétique et la décarbonation du transport aérien. L’analyse de TP ICAP Midcap revient en détail sur ces perspectives, découlant toutes deux de notre procédé historique de bioproduction d’isobutène. La couverture du titre ALGBE par TP ICAP Midcap va très fortement accroître la visibilité de notre société dans la communauté des investisseurs institutionnels en Europe et au Royaume-Uni. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé innovant de conversion de ressources végétales en une famille de composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. En 2021, le Groupe a accédé pour la première fois au marché en lançant LAST®, sa propre marque de maquillage, dont la formulation repose sur un ingrédient clé issu de sa technologie. La Société poursuit le travail d’optimisation des performances de son procédé et d’augmentation progressive de ses capacités de production, afin de fournir ses ingrédients aux grands acteurs de la cosmétique et d’améliorer ainsi la naturalité et l’empreinte environnementale du domaine. Sa technologie est également applicable à la production de plastiques, caoutchoucs et peintures renouvelables. Global Bioenergies porte enfin la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

