GROUPE PARTOUCHE : Cession du casino suisse de Crans-Montana

Cession du casino suisse de Crans-Montana

Paris, le 31 janvier 2022, à 18h00

Suite à l’obtention de l’approbation de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), Groupe Partouche annonce avoir finalisé l’accord de cession portant sur l’intégralité des 57% de parts qu’il détient dans la société Casino de Crans-Montana (Suisse). L’acquéreur, Circus Casino France appartenant à Gaming1, branche gaming du groupe Ardent.

Le produit de cette cession, conformément au communiqué du 18 octobre dernier, contribue au renforcement de la trésorerie du Groupe et en particulier une partie du produit net de cession pourra être affecté à la réduction de la dette financière du Groupe

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

