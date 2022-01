NEOLIFE dépasse les 10.7 millions de CA en 2021

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, présente un chiffre d’affaires de 10.7 M€ au titre de l’exercice 2021, soit + 37 % de croissance par rapport à l’année 2020.

Chiffre d'affaires par métier*

(données en M€) S1 2021 S2 2021 Total 2021 S1 2020 S2 2020 Total 2020 Variation annuelle Eco-matériaux 1,6 1,9 3,5 1,2 1,1 2,3 54% Eléments de construction 3,2 3,8 7,1 2,3 3,1 5,4 31% Autres 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 - Total 4,9 5,8 10,7 3,6 4,2 7,8 37% *Chiffres non audités

Plusieurs faits marquants sont à noter en 2021, notamment :

150 000 m² de produits commercialisés, contre 80 000 m² l’année précédente.

Obtention du label « produit biosourcé » par KARIBATI, l’expert en matériaux de construction biosourcés.

» par KARIBATI, l’expert en matériaux de construction biosourcés. Adhésion à la FRENCH FAB, en tant qu’industriel ayant choisi de fabriquer en France, de valoriser le savoir-faire et l’emploi sur notre territoire, et d’assurer un approvisionnement local pour une empreinte carbone réduite.





Je tiens à remercier l’ensemble de nos clients, collaborateurs, ainsi que les membres du conseil de surveillance et tous nos actionnaires pour cette belle performance 2021 avec le passage des 10 millions d’euros de CA.

Pour 2022, nous poursuivons notre croissance dans le cadre de notre stratégie de pénétration de nouveaux segments de marchés, en France et en Europe du Nord, afin de répondre favorablement à la demande croissante en produits durables et biosourcés pour le bâtiment. Nous accélérons notre recherche et développement dans le domaine des compounds100% green et des nouvelles solutions constructives.

Patrick Marché – Fondateur & Président du Directoire

Prochaine communication financière 2022 :

Le 31 mars 2022, annonce du résultat 2021.



