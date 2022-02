UPP Olaines OÜ 2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

2021. aasta neljanda kvartali ja kaheteistkümne kuu finantsülevaade

Grupi 2021. a. IV kv. Neto renditulu oli 613 708 (2020. a. IV kv. 657 849) eurot, 2021. a. 12 kuu Neto renditulu oli 2 478 829 (2020. a. 12 kuud 2 637 007) eurot. Ärikasum oli 2021. a. neljandas kvartalis 582 177 (2020. a. IV kv. 618 950) eurot, kaheteistkümne kuu Ärikasum 2 275 598 (2020. a. 12 kuud 2 482 439) eurot. Grupi Puhaskasum oli 2021. a. neljandas kvartalis 335 878 (2020. a. IV kv. 251 417) eurot, kaheteistkümne kuu Puhaskasum 1 286 634 (2020. a. 12 kuud 1 370 964) eurot.

IV kvartali madalam Neto renditulu oli tingitud Olaines Logistikapargi parendustöödest. Lisaks jäi Grupil I kvartalist saamata tulu rentnike vahetuse tõttu, mille raames viidi läbi ka täiendavaid parendustöid. Nimetadud asjaolud mõjutasid Gruppi 2021. a. Neto renditulu kõige enam. III kvartalis määrati Grupile ka arvestatav energiatõhususe trahv, mis andis täiendava hoobi 2021. a Ärikasumile. Grupi Üldhalduskulud on olnud stabiilsed ning need ei avaldanud Grupi finantstulemustele 2021. aastal mõju. Madalam Puhaskasum on tingitud eelnevalt mainitud asjaoludest. Suures pildis vastavad Grupi finantstulemused juhatuse ootustele.

Aruandeperioodi jooksul ei toimunud erakorralisi sündmusi ega kulusid, va. eelnevalt mainitud energiatõhususe maks, mis oleks oluliselt mõjutanud Grupi finantstulemusi. Grupp plaanib täiendavaid energiatõhususe- ning roheinvesteeringuid Olaines Logistikaparki ning Grupi juhatus ei ole aruandekuupäeva seisuga teadlik muudest asjaoludest mis võiksid Grupi majandustulemusi 2022. aastal oluliselt mõjutada.

2021. aasta 12 kuu finantsilised võtmenäitajad

(eurodes) IV kv 2021 IV kv 2020 12 kuud 2021 12 kuud

2020 Neto renditulu 613 708 657 849 2 478 829 2 637 007 Ärikasum 582 177 618 950 2 275 598 2 482 439 Perioodi kasum 335 878 251 417 1 286 634 1 370 964





(eurodes) 31.12.2021 31.12.2020 Kinnisvarainvesteering 31 320 000 30 909 000 Intressikandvad laenud 26 358 361 27 428 630 Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta 23 416 333 24 480 330





12 kuud

2021 12 kuud 2020 Puhaskasumi marginaal, % (Perioodi kasum / Neto renditulu) 51,9% 52,0% ROA (perioodi kasum / Perioodi keskmised varad) 4,10% 4,44% Debt-to-EBITDA (Interssikandvad laenud ilma omanikulaenuta / Ärikasum) 10,3 10,3 LTV (Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta / Kinnisvarainvesteeringud) 74,8% 79,2% DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed) 1,1 1,1





Juhtkond ja nõukogu

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. Olaines Logistics SIA juhatuses on samuti üks liige: Siim Sild, juhatuse esimees.

UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

UPP Olaines OÜ juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid. Küll on määratud töötasu Olaines Logistics SIA juhatuse liikmele vastavalt Läti Vabariigis kehtivale seadusele.

Grupis ei ole peale juhatuse ning nõukogu liikmete teisi töötajaid.





LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Lühendatud konsolideeritud koondkasumiaruanne

(eurodes) Lisa IV kv 2021 IV kv 2020 12 kuud 2021 12 kuud 2020 Neto renditulu 4 613 708 657 849 2 478 285 2 637 007 Muud äritulud 0 0 544 0 Neto renditulu 613 708 657 948 2 478 829 2 637 007 Üldhalduskulud (31 531) (38 899) (153 516) (154 568) Muud tegevuskulud 0 0 (49 715) 0 Ärikasum 582 177 618 950 2 275 598 2 482 439 Finantstulud / (kulud) (246 299) (367 533) (988 964) (1 111 475) Kasum enne tulumaksu 335 878 251 417 1 286 634 1 370 964 Äriühingu tulumaks 0 0 0 0 Perioodi kasum 335 878 251 417 1 286 634 1 370 964 Aruandeperioodi koondkasum kokku 335 878 251 417 1 286 634 1 370 964





Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes) Lisa 31.12.2021 31.12.2020 Raha ja raha ekvivalendid 722 947 676 373 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 280 124 171 124 Käibevara kokku 1 003 071 847 497 Kinnisvarainvesteering 31 320 000 30 909 000 Põhivara kokku 31 320 000 30 909 000 VARAD KOKKU 32 323 071 31 756 497 Võlad tarnijatele ja muud võlad 556 956 369 527 Tuletisinstrumendid 162 078 363 979 Laenukohustised 5 23 416 333 1 064 004 Lühiajalised kohustised 24 135 367 1 797 510 Laenukohustised 5 2 942 028 26 364 633 Pikaajalised kohustised 2 942 028 26 364 633 KOHUSTISED KOKKU 27 077 395 28 251 136 Osakapital 2 500 2 500 Jaotamata kasum 5 243 176 3 591 861 OMAKAPITAL KOKKU 5 245 676 3 594 361 OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 32 323 071 31 756 497





