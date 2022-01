Til Nasdaq Copenhagen A/S

SELSKABSMEDDELELSE NR. 343

31. januar 2022, København

Hometown A/S - Storaktionærmeddelelse

Med henvisning til § 30 i kapitalmarkedsloven (lovbekendtgørelse nr. 2014 af 1. november 2021) oplyses det hermed, at Hometown A/S har modtaget meddelelse om, at Gefion Group A/S ("Hovedaktionæren") pr. 31. januar 2022 har erhvervet yderligere aktier i Hometown A/S.

Det betyder, at Hovedaktionæren pr. dags dato har en samlet beholdning på 21.664.265 aktier, svarende til 91,57% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Hometown A/S.

Som meddelt markedet i selskabsmeddelelse nr. 338 offentliggjort den 30. december 2021 vil selskabets aktier blive slettet fra handel på Nasdaq Copenhagen med virkning fra dags dato.

Yderligere oplysninger:

Thomas W. Færch

Adm. direktør