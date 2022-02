Glenn Brandt nommé chef de la direction des Finances, Rogers Communications

English French

TORONTO, 31 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui la nomination de Glenn Brandt au poste de chef de la direction des Finances. À ce titre, Glenn mettra à profit ses 35 années d’expérience en gestion financière, dont 30 années chez Rogers dans les équipes Trésorerie, Relations avec les investisseurs et Développement d’entreprise, et plus récemment dans l’équipe Finances institutionnelles au poste de premier vice-président.



« Glenn est un leader très respecté qui possède une vaste expérience des finances d’entreprise dans l’industrie, qui comprend l’obtention de capitaux et la collaboration avec des agences de notation, a indiqué Tony Staffieri, président et chef de la direction. Son leadership exemplaire en tant que chef de la direction des Finances sera essentiel pendant que nous travaillons à la fusion avec Shaw, que nous stimulons la croissance dans l’ensemble de notre entreprise et que nous préservons le solide bilan qui est nécessaire pour investir dans l’avenir. »

Paulina Molnar travaillera avec Glenn pour assurer un transfert efficace des responsabilités du chef de la direction des Finances. « Je tiens à remercier Paulina pour son excellent travail à titre de chef de la direction des Finances par intérim, et je compte sur son leadership continu à titre de première vice-présidente, Contrôle et Gestion des risques », a ajouté M. Staffieri.

« Je suis honoré et heureux d’assumer ce nouveau rôle à un moment aussi important de l’histoire de notre entreprise, a affirmé M. Brandt. J’ai hâte de travailler avec l’équipe pour tirer parti du solide historique de croissance de Rogers, mener à nos priorités clés et accroître la valeur pour nos actionnaires. »

À propos de Rogers

Rogers est une entreprise canadienne occupant une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle offre des services de communications et de divertissement de classe mondiale aux particuliers et aux entreprises grâce à ses réseaux primés. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Aujourd’hui, nous nous engageons à offrir le meilleur en matière de services sans-fil et de câble, de contenu sportif et de médias à des millions de clients et de clients partout au Canada. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.rogers.com ou https://investors.rogers.com/.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris des énoncés concernant l’issue de la transaction proposée avec Shaw Communications Inc. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent de Rogers qu’elle pose des hypothèses et fasse des prévisions, et sont assujettis à des risques et incertitudes inhérents (dont bon nombre sont indépendants de notre volonté) et pourraient amener les résultats et événements réels à différer sensiblement des résultats exprimés ou projetés dans l’information prospective. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs sont formulés conformément aux dispositions d’exonération des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Sauf si la loi l’exige, Rogers décline toute intention et obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

