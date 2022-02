IBA : Déclaration intermédiaire avant publication résultats 2021

English French

Toutes les activités du Groupe en profit

Louvain-la-Neuve, Belgique, 1 février 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, émet aujourd’hui une déclaration intermédiaire en prévision de la publication des résultats 2021 qui seront communiqués le 24 mars 2022.

IBA affichera un chiffre d’affaires du Groupe dans la lignée de l’année précédente avec un résultat opérationnel (REBIT) et un bénéfice net positifs au niveau du Groupe et une rentabilité dans tous les secteurs d'activité.

Niveau élevé de prises de commandes dans toutes les activités La protonthérapie a vu un regain d'activité avec la vente de cinq systèmes (neuf salles) en Asie, en Europe et aux États-Unis contre deux systèmes vendus l’année précédente. Les Autres Accélérateurs ont à nouveau réalisé une excellente année avec plus de 30 systèmes vendus, en hausse par rapport aux 17 systèmes vendus l’année dernière. L’activité Dosimétrie a poursuivi ses bonnes performances avec des prises de commandes similaires à celles de l’année précédente.

Le carnet de commandes des Équipements et Services atteint un nouveau record historique d’EUR 1,2 milliard.

Un pipeline de prospects très actif, en particulier aux États-Unis et en Asie, et dont la dynamique continue offre une visibilité significative pour 2022 et au-delà.

Une position de trésorerie nette record d’EUR 130,3 millions (non-auditée) à la fin de l'année, offrant à l'entreprise une base solide pour progresser dans la réalisation de ses objectifs stratégiques.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : « IBA a réalisé une performance exceptionnelle en 2021, avec un niveau élevé de prises de commandes et une rentabilité démontrée dans tous les secteurs d'activité. Les offres de produits d'IBA, leaders sur le marché de la protonthérapie, des autres accélérateurs, des produits radiopharmaceutiques et de la dosimétrie, ont été à l'origine de cette dynamique, qui s'est poursuivie tout au long de l'année. Nous avons abordé l'année 2022 en position de force, avec un pipeline mondial actif pour toutes les activités, en particulier aux États-Unis et en Asie. Notre position de trésorerie record nous offre une base solide à partir de laquelle nous pouvons explorer d'autres domaines de croissance, tels que la théranostique, tout en atteignant notre objectif de rentabilité durable à long terme. »

IBA publiera ses résultats financiers consolidés de l’année 2021 le jeudi 24 mars 2022 à 7h00, heure de Bruxelles.

En plus du communiqué de presse, Olivier Legrain, Chief Executive Officer, et Soumya Chandramouli, Chief Financial Officer, présenteront les résultats de l’exercice 2021 lors d’une conférence web et téléphonique suivie d’une session de questions-réponses.

Informations relatives à la conférence

Cette conférence se déroulera le jeudi 24 mars 2022 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 10h00, heure de New York / 7h00, heure de San Francisco, en langue anglaise. La conférence web se déroulera via un webinaire Teams accessible via ce lien .

Si vous désirez participer à cette conférence uniquement par téléphone, veuillez composer le numéro ci-dessous suivi du code d’accès 913 259 995#.

Belgium: +32 2 890 97 20

UK: +44 20 3321 5200

NL: +31 20 708 6901

LU: +352 27 87 00 02

US: +1 347-991-7591

FR: +33 1 70 99 53 51

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page https://www.iba-worldwide.com/content/iba-full-year-2021-results-press-release-and-web-conference peu avant le début de la conférence.

Afin d’assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s’enregistrer au plus tard 10 minutes avant le début officiel de la conférence.

Pour les participants qui ne disposent pas de l’application Teams, veuillez suivre la marche suivre décrite sur ce lien afin de pouvoir accéder au webinaire.

Agenda de l’actionnaire

Résultats annuels 2021 24 mars 2022

Déclaration intermédiaire du premier trimestre 2022 19 mai 2022

Assemblée générale annuelle 8 juin 2022

Publication des résultats de mi-année 2022 31 août 2022

Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2022 17 novembre 2022

***FIN***

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACTS

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Pièce jointe