Investeringsbudget och produktionsprognos för 2022

Lundin Energy AB (Lundin Energy och bolaget) meddelar sitt program för 2022, med en investeringsbudget om 830 MUSD och produktionsprognos om mellan 180 och 200 tusen fat oljeekvivalenter per dag (Mboepd).



Prognos 2022 Utfall 2021 Produktion 180 till 200 Mboepd 190 Mboepd Verksamhetskostnader 3,6 USD per boe 3,1 USD per boe Utbyggnadsutgifter 520 MUSD 738 MUSD Prospekterings- och utvärderingsutgifter 230 MUSD 301 MUSD Återställningsutgifter 10 MUSD 12 MUSD Investeringar i projekt för förnybar energi/återplantering 70 MUSD 79 MUSD





Långsiktig prognos Produktion över 200 Mboepd 2023 Verksamhetskostnader 3 till 4 USD per boe Koldioxidneutralitet 2023

Produktionsprognos

Den genomsnittliga produktionen uppgick till 190 Mboepd under 2021, vilket var i den övre delen av ursprungligt prognosintervall om mellan 170 och 190 Mboepd.

Lundin Energys produktionsprognos för 2022 är mellan 180 och 200 Mboepd, vilket tar i beaktan normal driftseffektivitet, planerade driftsstopp samt att Johan Sverdrups andra fas förväntas tas i drift under det fjärde kvartalet 2022. Prognosen är ungefärligt uppdelad mellan Johan Sverdrup (55 procent), Edvard Grieg (40 procent) och Alvheim (5 procent). Bolagets produktion förväntas öka till över 200 Mboepd 2023 till följd av att Johan Sverdrups platåproduktionsnivå ökar till 755 tusen fat olja per dag, brutto, när den andra fasen tas i drift. Bolagets långsiktiga mål är att med hjälp av ytterligare resurser från befintliga fält och potentiella nya utbyggnadsprojekt bibehålla en produktionsnivå som överstiger 200 Mboepd.

Verksamhetskostnaderna för 2022 förblir industriledande om 3,6 USD per boe. Orsaken till de ökade verksamhetskostnaderna för 2022 jämfört med 2021 beror främst på kostnader före driftstart av Johan Sverdrups andra fas, förväntade högre miljöskatter och en förväntad starkare norsk krona. Kostnader per boe förväntas minska till cirka 3,1 USD per boe under 2023 till följd av högre produktionsvolymer.

Minskade koldioxidutsläpp

Minskning av koldioxidutsläpp är en viktig strategisk pelare för Lundin Energy där målsättningen att uppnå en koldioxidneutral verksamhet från 2023 är en betydande faktor för att differentiera bolaget mot andra aktörer i branschen. Elektrifieringen av Edvard Grieg är ett viktigt steg för att uppnå en koldioxidneutral verksamhet. Elektrifieringen genomförs parallellt med utbyggnaden av Johan Sverdrups andra fas som kommer att tas i drift under den senare delen av 2022.

Investeringsbudgeten för projekt för förnybar energi och återplantering uppgår till 70 MUSD, där den största delen av utgifterna hänförs till projekt för förnybar energi. Metsälamminkangas (MLK) vindkraftspark i Finland, som kommer att generera 400 GWh, brutto, per år, planeras att överlämnas till bolaget för kommersiell drift under det första halvåret 2022. Vindkraftsparken Karskruv i södra Sverige, med en produktion om 290 GWh per år, beräknas tas i drift under den senare delen av 2023. Fortsatta investeringar kommer även att göras i projekt för att på naturlig väg fånga in koldioxidutsläpp från atmosfären (natural carbon capture), med cirka 2,7 miljoner träd som kommer att planteras i Spanien och Ghana under det kommande året.

Utbyggnadsbudget

Utbyggnadsbudgeten för 2022 uppgår till 520 MUSD och speglar främst bolagets investeringar i den andra fasen av Johan Sverdrup, elektrifiering av Edvard Grieg, återstående utbyggnadsborrningar på Solveig och nya projekt i Alvheimområdet.

Omkring 55 procent av de budgeterade utbyggnadsutgifterna avser anläggningsarbeten och borrningar på Johan Sverdrup. Merparten av 2022 års budgeterade utbyggnadsutgifter för Johan Sverdrup hänförs till den andra fasen och projektet är nu genomfört till omkring 70 procent. Borrning av den andra fasens utbyggnadsbrunnar påbörjades i januari 2022, den andra fasens processanläggningsplattform förväntas vara installerad i mars 2022 och produktionsstart planeras för det fjärde kvartalet 2022.

Omkring 30 procent av utgifterna avser Solveig och Edvard Grieg. På Edvard Grieg hänförs utgifterna främst till elektrifiering och på Solveig avser utgifterna främst slutförandet av utbyggnadsborrningar. Arbetet med Solveigs första fas ligger före plan, fyra brunnar har borrats och projektet förväntas vara genomfört i början av 2022 då den sista brunnen borras.

Alvheim utgör ungefär 15 procent av 2022 års budget. Området fortsätter att växa och arbete pågår inom flera projekt, där planen för utbyggnad och drift för Frosk lämnades in under 2021 och planen för utbyggnad och drift för Kobra East/Gekko godkändes i januari 2022. Alvheimområdet förväntas att fortsätta leverera goda produktionsnivåer till bolaget.

Prospekterings- och utvärderingsbudget

Prospekterings- och utvärderingsbudgeten för 2022 är 230 MUSD. Prospektering utgör 55 procent av utgifterna och det återstående prospekteringsprogrammet har som målsättning att nå cirka 140 MMboe nettoresurser (unrisked). Programmet omfattar borrning av sex brunnar, varav fem återstår att borras, inom bolagets arealposition på den norska kontinentalsockeln.

Återstående prospekterings- och utvärderingsprogram för 2022

Licens Operatör Område l.a. Brunn PL929 Neptune norra Nordsjön 10% Ofelia PL1104 Equinor norra Nordsjön 40% Poseidon PL935 ConocoPhillips Norska havet 20% Bounty PL265 Equinor Utsirahöjden 7% P-Graben PL229 G Vår Energi Barents hav 50% Lupa



Omkring 45 procent av budgeten avser utvärderingsutgifter och arbete för att kunna fatta beslut om utbyggnad innan slutet av 2022. Bolaget har fem potentiella projekt som prioriteras när det gäller utbyggnad för att kunna dra nytta av de tillfälliga ändringarna i skattelagstiftningen, vilket kräver att planen för utbyggnad och drift lämnas in innan slutet av 2022. Den totala resurspotentialen för projekten beräknas uppgå till cirka 240 MMboe, netto.

Den större delen av utgifterna hänförs till Wistingprojektet som uppskattas innehålla 500 miljoner fat olja, brutto. Wisting planeras att bli ett produktionsnav i Barents hav framöver och kommer att bidra betydligt till att upprätthålla bolagets långsiktiga produktionsprofil. Inom det större Edvard Griegområdet fortskrider bolagets arbete, som operatör, för att kunna lämna in en plan för utbyggnad och drift avseende Solveigprojektets andra fas, Lille Prinsen och Rolvsnes hela fältutbyggnad under 2022. Dessa projekt kommer framöver att bidra med fat som producerats med hög marginal till den befintliga hubben. Utgifter vid Alvheimområdet avser Trell och Trine-projektet, med målsättning att lämna in en plan för utbyggnad och drift vid mitten av 2022.





För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp

VP Investor Relations and Communication

Tel: +41 22 595 10 14

edward.westropp@lundin-energy.com

Robert Eriksson

Director Media and Corporate Affairs

Tel: +46 701 11 26 15

robert.eriksson@lundin-energy.com





Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin





Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

