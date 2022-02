Galimmo accueille la Fnac à Shop’in Houssen à proximité de Colmar

Première implantation de la Fnac dans un centre commercial de Galimmo

La Fnac rejoint les nouvelles enseignes venues s’installer à Shop’in Houssen au cours des derniers mois

Paris et Houssen, le 1er février 2022 – Galimmo SCA, foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, opérateur et détenteur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, annonce l’ouverture ce jour du magasin Fnac dans son centre commercial attenant à l’hypermarché Cora et situé à Houssen à proximité de Colmar. Il s’agit de la première implantation de l’enseigne Fnac dans un centre commercial du Groupe.

Sur une surface de plus 1 500 m² au sein du centre Shop’in Houssen, la Fnac propose le meilleur des produits culturels et technologiques de l’enseigne avec ses différents services associés dans les domaines de la téléphonie, microinformatique, TV, Mobilité urbaine, Objets connectés, Son, Photo, Jeunesse et Gaming. Une surface de près de 500 m² est entièrement consacrée aux produits culturels. Les clients découvriront également un espace Darty de 100 m² et des univers dédiés aux jeux de société et aux vinyles.

La Fnac rejoint ainsi les nouvelles enseignes venues s’installer au cours des derniers mois et élargir l’offre de Shop’in Houssen. Il s’agit de la Chaise Longue (idées cadeaux), la Cité magique (Pop’culture), Cora Home (équipement de la maison), Hubside.store (produits électroniques) et Rituals (cosmétiques).

Stéphane Gerber, Directeur adjoint du réseau de Galimmo en France et Directeur de centres a déclaré : « Nous sommes très heureux que l’enseigne Fnac ait choisi Galimmo et son centre commercial Shop’in Houssen pour pouvoir s’implanter sur une moyenne surface à proximité de Colmar et y trouver la clientèle idéale pour ses gammes de produits dédiées à toute la famille. Intégralement reconfiguré et modernisé en 2019, Shop’in Houssen bénéficie d’une nouvelle dynamique que nous soutenons en continuant à adapter et moderniser son mix enseignes. L’installation de la Fnac témoigne de la capacité de Galimmo à offrir aux enseignes les meilleurs emplacements pour les formats de magasin adaptés à leur concept. Elle illustre également notre volonté de continuer à enrichir l’offre de nos centres avec de nouveaux acteurs et de nouveaux usages afin de répondre aux attentes en évolution de leur clientèle. »

Carole Moularque, Directrice de la Fnac Shop’in Houssen, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir accueillir nos clients au sein de notre nouvelle Fnac à Shop’in Houssen. Ils trouveront dans leur magasin l’ensemble de nos produits et services enrichis, une expérience renouvelée avec un parcours d’achat agréable et des conseils sur mesure, répondant à l’évolution de leurs attentes. »

Poursuite de la transformation de Shop’in Houssen, un lieu de commerce et de vie historiquement ancré au cœur de l’Alsace

Au cœur d’une zone de chalandise de 475 000 habitants à moins de 30 minutes, le centre commercial Shop’In Houssen, entièrement reconfiguré et modernisé en 2018 bénéficie d’une position centrale dans l’agglomération de Colmar. Shop’in Houssen rassemble, aux côtés de l’hypermarché Cora, 64 magasins et trois moyennes surfaces sur une surface GLA de 14 190 m². Le mix commercial composé de grandes enseignes (Calzedonia, Courir, Fnac, H&M, Okaidi, Levi's …), de boutiques indépendantes (City, 1924, Un Monde de Cafés …), d’une offre de beauté et soin de la personne (La Barbe de Papa, Saint Karl, Sephora, Yves Rocher …) va encore être enrichie et élargi à de nouveaux usages. L’ensemble composé de la galerie, de l’hypermarché Cora et de sa cafétéria représente une surface totale de 42 760 m².

La transformation de Shop’in Houssen a été pensée avec ses publics - clients, commerçants, acteurs locaux et collaborateurs de Galimmo et de Cora - au titre de la démarche collaborative de co-conception appliquée systématiquement par le Groupe pour chacun de ses projets. L’enrichissement de l’offre dans le domaine de la culture répond à une attente qui avait été exprimée par les clients pendant les ateliers de co-conception.

Agenda

Le chiffre d’affaires et les résultats annuels 2021 de Galimmo SCA seront publiés le 17 février 2022 avant bourse. Le groupe Galimmo Real Estate, présent dans 3 pays en Europe et dont Galimmo SCA est l’entité française, publiera le même jour une revue de son activité en 2021 et les chiffres clés de l’exercice.

