Inbank AS müüs 29,8% osaluse Maksekeskus AS-is

Maksekeskus AS-i aktsionärid sõlmisid lepingu 99% aktsiate müümiseks Luminor Bank AS-ile. Inbank AS-i tütarettevõte Maksekeskus Holding OÜ müüs tehingu raames kogu oma 29,8% osaluse Maksekeskus AS-is. Poolte kokkuleppel on tehingu väärtus konfidentsiaalne.

Kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

„Maksekeskuse ühe asutajana on meil väga hea meel näha, kuidas ettevõte on kujunenud regioonis selgeks turuliidriks e-kaubanduse makseteenuste vallas. Oleme kindlad, et koostöö Luminoriga võimaldab Maksekeskusel veelgi kiirendada kasvu väljaspool Eestit.“

Inbank investeerib müügist saadud tulu rahvusvahelisse laienemisse Kesk- ja Ida-Euroopa regioonis. Aktsiate müük ei mõjuta Inbanki ja Maksekeskuse vahelist koostööd.

Tehingu jõustumise tingimuseks on Eesti Finantsinspektsiooni ja Eesti Konkurentsiameti luba. Kavatsuste kohaselt viiakse tehing lõpule lähikuudel.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4600 aktiivset koostööpartnerit ja 736 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva

Inbank AS

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550