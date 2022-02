QPR valittu toimittamaan määrittely- ja arkkitehtuuripalveluja Opetushallitukselle

English Finnish

QPR SOFTWARE OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 01.02.2022 KLO 13.00

Opetushallitus on valinnut QPR Software Oyj:n tuottamaan määrittely- ja arkkitehtuuripalveluja. Asiakas arvioi hankinnan kokonaishinnaksi ilman määräostovelvoitetta kolmen vuoden sopimuskauden ajalta n. 970 000 €. Hankittava kokonaisuus on arvioilta noin 1500 henkilötyöpäivää. Tämä hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan (14 vrk) päätyttyä.

Opetushallituksen järjestämän kilpailutuksen tarkoituksena on hankkia vastuullinen toimija tuottamaan määrittely- ja arkkitehtuuripalveluja, joille on tarkoitus osoittaa Opetushallituksen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu-, kehittämis- ja kuvaustehtäviä. Arkkitehtuuripalvelut toimivat Opetushallituksen apuna arkkitehtuurityössä.

”QPR on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Suomen julkishallinnon asiakkaiden kanssa. On hienoa, että tämä uusi sopimus antaa meille mahdollisuuden laajentaa yhteistyötä opetuksen ja koulutuksen sektorilla. Hankintapäätös on hyvä osoitus konsultointipalvelujemme ja tarjoamamme vahvasta kilpailukyvystä.” sanoo QPR:n toimitusjohtaja Jussi Vasama.

QPR Software Oyj

Opetushallitus

Opetushallitus on keskeinen kansallinen toimija koulutuspolitiikan toimeenpanossa ja koulutuksen kehittämisessä. Opetushallitus ohjaa ja kehittää asiantuntijavirastona opetusta ja koulutusta ja edistää kansainvälisyyttä.

Lisätietoja:

Jussi Vasama, toimitusjohtaja, QPR Software Oyj

Puhelin: +358 50 380 9893

Sähköposti: jussi.vasama(at)qpr.com