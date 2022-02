KOHO obtient 210 millions de dollars canadiens en série D, l'un des plus importants financements d’entreprise spécialisée en technologie financière au Canada

English French

TORONTO, 01 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- KOHO Financial Inc., une entreprise canadienne en pleine croissance spécialisée en technologie financière, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une ronde de financement de série D de 210 millions de dollars canadiens. Cet investissement a été mené par Eldridge , une société de portefeuille dont le siège social est situé à Greenwich, dans le Connecticut, et qui possède un réseau d'entreprises dans les domaines de la finance, du divertissement et de la technologie, avec des engagements renouvelés d’investisseurs existants comme Drive Capital et TTV Capital. Des investissements supplémentaires ont été réalisés par HOOPP, Round13 et la BDC.



« Je pense que notre croissance est la preuve que les Canadiens recherchent quelque chose de différent » a déclaré Daniel Eberhard, PDG et fondateur de KOHO. « Il faut une combinaison de membres d'équipe, d'investisseurs et de partenaires exceptionnels pour mener à bien la mission de KOHO et nous avons la chance d'avoir les trois », ajoute-t-il.

La croissance de KOHO reflète la demande croissante des consommateurs pour des moyens alternatifs de gérer leur argent. Avec 53% des Canadiens vivant actuellement d'un chèque de paie à l'autre , KOHO répond au besoin des Canadiens pour des produits et services financiers abordables, centrés sur le client et intuitifs. Au cours de la dernière année, la société a lancé Paie Instantanée , Gagnez de l’intérêt et Amélioration de crédit . Grâce à cette injection de capital, la société prévoit accélérer sa croissance, s'étendre à une nouvelle gamme de produits et augmenter son effectif de 250 à 400 personnes.

« Nous sommes très heureux de nous associer à KOHO. Nous avons vu le succès de ces modèles dans le monde entier et KOHO s'est imposée comme un leader au Canada », a déclaré Todd Boehly, président et directeur général d'Eldridge. « L'équipe de KOHO a sa mission à cœur, et nous croyons qu'elle créera une valeur énorme pour l'industrie canadienne des services financiers alors qu'elle continuera d’offrir de meilleurs produits et expériences utilisateur à ses clients », soutient-il.

Depuis la réalisation de son tour de financement d'extension de série C en 2021, la base de clients de la société a dépassé les 500 000 utilisateurs.

Eberhard ajoute : « Nous sommes passionnés par notre mission et cela a résonné auprès des Canadiens. De façon plus concrète, démocratiser la création de richesse signifie donner aux gens la sécurité financière pour qu'ils puissent passer plus de temps avec leur famille, posséder une maison ou épargner pour les frais de scolarité de leurs petits-enfants. C'est une chose merveilleuse dont on peut faire partie ».

À propos de KOHO

KOHO est une société Fintech dont la mission est de créer des produits financiers transparents et intuitifs. KOHO offre un compte de dépenses et d'épargne à service complet, sans frais cachés, qui donne des remises en argent sur chaque achat, et une application intégrée qui aide les utilisateurs à dépenser intelligemment et à économiser davantage. KOHO est une société Fintech, pas une banque. KOHO s'associe à une variété de banques et d'institutions financières réglementées au niveau fédéral pour fournir ses produits.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter www.koho.ca

À propos d’Eldridge

Eldridge investit dans des entreprises dans les secteurs de l'assurance, de la gestion d'actifs, de la technologie, de la mobilité, des sports et des jeux, des médias et de la musique, de l'immobilier et de la consommation. La société cherche à construire et à développer des entreprises dirigées par des équipes de gestion éprouvées qui ont fait preuve de leadership et d'expérience pour faire évoluer une entreprise. Eldridge a son siège à Greenwich, dans le Connecticut, et dispose de bureaux supplémentaires à Beverly Hills, New York et Londres. Pour en savoir plus sur Eldridge, veuillez consulter le site www.eldridge.com.