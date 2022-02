Chargebee haalt nog eens $250 miljoen op om de stijgende vraag naar abonnements verdienmodellen te ondersteunen.

English Dutch

SAN FRANCISCO, Calif., Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chargebee , het toonaangevende platform voor abonnementenbeheer, heeft vandaag een investeringsronde van $ 250 miljoen afgerond. Deze werd geleid door Tiger Global en Sequoia Capital, samen met terugkerende investeerders, waaronder Insight Partners, Sapphire en Steadview Capital. Deze ronde volgt op een eerdere investering in april, waarbij 125 miljoen dollar opgehaald werd tegen een waardering van 1,4 miljard dollar. Hiermee komt de totale investering in het bedrijf op 470 miljoen dollar.



Meer bedrijven worden of starten tegenwoordig als organisatie met een abonnement verdienmodel. De financiële dienstverlener UBS voorspelt dat deze economie gefocust op abonnementen' tegen 2025 gegroeid zal zijn tot $ 1,5 triljoen, dat is meer dan een verdubbeling van de huidige schatting van $ 650 miljard. Naarmate de markt groeit, groeien ook de kansen voor het wereldwijde klantenbestand van Chargebee. De nieuwe financieringsronde zal worden gebruikt voor productinnovatie en wereldwijde uitbreiding, om zo de facturerings- en inkomsten behoeftes van huidige en toekomstige bedrijven met een abonnements verdienmodel te ondersteunen, evenals het ontwikkelen van strategische initiatieven voor bedrijfsgroei.

'We zijn Chargebee begonnen om infrastructuurproblemen waarmee snelgroeiende abonnementenbedrijven worden geconfronteerd op te lossen. Hierbij volgen we een product roadmap, die gericht is op het vervangen van interne systemen, hieronder vallen de complexe delen van inkomsten verwerking zoals facturering en betalingen. Aangezien het abonnementsaanbod telkens verandert, blijven we ons richten op het bieden van een flexibele groeimotor om inkomsten te genereren, vast te leggen en te begrijpen, en dat allemaal in real time', aldus Krish Subramanian, CEO en co-founder van Chargebee. ‘Deze financieringsronde zal innovatie stimuleren om de volgende generatie van bedrijven die abonnementsmodellen gebruiken in staat te stellen snel te starten, te schalen en te transformeren.

Chargebee beheert de inkomstenstromen voor op abonnementsmodellen gebaseerde bedrijven, variërend van start-ups tot corporates, waaronder Freshworks, Calendly, Doodle en Pret a Manger. Door middel van eenvoudige en naadloze integraties legt Chargebee de volledige omzetstroom vast, van de eerste handeling tot boekhoudkundige afsluiting, elke maand weer, waardoor teams met vertrouwen beslissingen kunnen nemen over de bedrijfsgroei.

‘Wij geloven dat elk bedrijf in de toekomst een abonnementsstructuur zal hebben. De voorspelbaarheid van een bedrijfsmodel op basis van abonnementen is buitengewoon aantrekkelijk. Chargebee is de toonaangevende partner voor omzetbeheer voor de bedrijven met een abonnementsmodel. Het platform biedt klanten een realtime 360-graden overzicht van inkomsten en gebruikersgedrag en de intelligentie, die ze vervolgens kunnen inzetten om zich snel aan te passen en hiermee betere zakelijke beslissingen te nemen. De investering van Sequoia weerspiegelt de groeiende marktbehoefte en het geloof in het team van Chargebee', aldus Tejeshwi Sharma, MD, Sequoia India.

Het bedrijf heeft onlangs zijn aanbod uitgebreid om een uniform inkomsten beheerplatform te bouwen, door middel van strategische overnames van marktleiders op het gebied van omzet herkenning ( RevLock ) en "churn-deflection en -retention "( Brightback ). Het afgelopen jaar heeft het platform bovendien mogelijkheden toegevoegd om de omzetgroei te optimaliseren, met nieuwe betalingsmethoden en gateways, ondersteuning voor eenmalige betalingen. Dit om te voldoen aan de regelgeving en vereisten op het gebied van lokale belastingen en digitale facturen, evenals verbeterde rapportage en analyse en bijgewerkte integraties met ERP's (Netsuite en Microsoft Dynamics) en CRM's (Hubspot en Zoho) om complexere verkooptrajecten te ondersteunen. Het bedrijf breidt ook wereldwijd uit met nieuwe kantoren en investeringen in Australië en Indi. Daarnaast wordt er fors ingezet in de partnerships met marktleiders, waaronder GoCardless, Salesforce, Hubspot, Adyen en Mollie.

Over Chargebee

Chargebee is het abonnementenbeheer platform dat de omzetstromen van meer dan 4.000 op abonnementen gebaseerde bedrijven automatiseert; van start-ups tot corporates . Het SaaS-platform helpt bedrijven met een abonnements verdienmodel in verschillende sectoren, waaronder SaaS, ecommerce, e-learning, IoT, media en meer. Het bedrijf helpt bij het beheren en verhogen van inkomsten door abonnementen, facturering, facturatie, betalingen en omzetverantwoording te automatiseren. Bovendien biedt het bedrijf belangrijke statistieken, rapporten en zakelijke inzichten. Chargebee, opgericht in 2011, mag bedrijven als Okta, Freshworks, Calendly en Study.com tot haar wereldwijde klantenbestand tellen. Voor meer informatie over Changebee bezoekt u www.chargebee.com

