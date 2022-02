English Finnish

SSH tuo Markkinoille Seuraavan Sukupolven Avaintenhallintaratkaisun - UKM Zero Trust

Helsinki, Finland





SSH:lla on ilo julkistaa UKM Zero Trust (Universal SSH Key Manager®) -tuote markkinoille. UKM Zero Trust on uuden sukupolven SSH-avaintenhallintaratkaisu ja on heti saatavissa.

Secure Shell (SSH) -protokolla mahdollistaa online-yhteydet järjestelmiin ja tiedostojen siirron kriittistä dataa käsittelevien järjestelmien välillä. SSH-avaimia käytetään suojaamaan järjestelmiä, jotka hallitsevat ja siirtävät henkilötietoja, potilastietoja, verotietoja, rahavirtoja ja paljon muuta. SSH-avaimet ovat salasanoihin rinnastettavia kriittisiä käyttöoikeustietoja, jotka tarjoavat järjestelmätason pääsyn tärkeisiin tietoihin ja resursseihin.

SSH:n Universal SSH Key Manager® (UKM) on palvellut monia tyytyväisiä asiakkaita jo kymmenen vuotta. UKM:lla on hallittu SSH-avaimia suurissa ja kriittisissä ympäristöissä, erityisesti finanssisektorilla.

UKM Zero Trust vie avaintenhallinnan uudelle tasolle. Tuote mahdollistaa Zero Trust periaatteiden mukaisesti avaimettoman, varmenteisiin perustuvan pääsynhallintainfrastruktuurin, jolla voidaan varmistaa pääsy järjestelmiin ja tietoihin oikea-aikaisesti (Just-in-Time) ja sopivin valtuuksin (Just-Enough-Access).

UKM Zero Trust löytää, hallitsee ja kontrolloi jopa miljoonia SSH-avaimia suurissa yritysympäristöissä ja mahdollistaa siirtymisen interaktiivisiin ja automatisoituihin koneiden välisiin yhteyksiin ilman staattisia avaimia. UKM Zero Trust korvaa yhteyksien staattiset SSH-avaimet lyhytaikaisilla varmenteilla, jotka luodaan juuri siinä hetkessä ja sisältävät vain yhteyden muodostamiseen tarvittavat avaimet. Varmenteet ekspiroituvat automaattisesti todennuksen jälkeen, jolloin jäljelle ei jää avaimia hallittavaksi, jaettavaksi tai hukattavaksi.

"Esittelimme SSH Zero Trust -ratkaisuportfoliomme elokuussa 2021. Jatkumona Zero Trust -tuotestrategiallemme, olen erittäin ylpeä saadessani esitellä UKM Zero Trustin markkinoille. Ratkaisu tuo avaintenhallintaan poikkeuksellista lisäarvoa asiakkaillemme." sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo "UKM Zero Trustin avulla asiakkaamme voivat siirtyä automatisoituihin, oikea-aikaisiin avaimettomiin SSH-yhteyksiin, mikä tehostaa ja yksinkertaistaa laajojen SSH-avainympäristöjen hallintaa ja osaltaan parantaa näin tietoturvan hallittavuutta.", Teemu jatkaa.

Lisätietoja UKM Zero Trustista:

UKM Zero Trust

Yritysasiakkaiden ostajanopas avaintenhallintaan, on ladattavissa täältä:

Buyers Guide, Zero_Trust_EKM





SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta.

Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.





Lisätietoja :



Kristian Nieminen

SSH Communications Security Oyj

+358 50 3777970

kristian.nieminen@ssh.com

###