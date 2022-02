English Finnish





1.2.2022

Lassila & Tikanojan Teollisuuspalvelut-liiketoiminta laajentuu Ruotsiin

Lassila & Tikanojan Teollisuuspalvelut-toimiala on ostanut 70 prosentin osuuden Ruotsissa prosessipuhdistuspalveluita tarjoavan Sand & Vattenbläst i Tyringe AB:n (”SVB”) osakekannasta 1.2.2022. Järjestelyn avulla L&T:n Teollisuuspalvelut laajentuu Ruotsin prosessipuhdistuspalveluiden markkinalle.

Etelä-Ruotsissa toimivan SVB:n liikevaihto oli noin 10 miljoonaa euroa viime tilikaudella ja se työllistää noin 60 henkilöä. SVB tarjoaa erilaisia prosessipuhdistuspalveluita kuten korkeapainepesuja, imuauto- sekä vedenpuhdistuspalveluja teollisuuden asiakkaille. Yrityksen toiminta jatkuu SVB:n nimellä ja sen toimitusjohtajaksi on nimitetty SVB:n Jonas Björk.

”Haluamme olla teollisuuden hyödyllisin tukipalvelukumppani toimialueillamme, nyt myös Ruotsissa. SVB:n vahva asema Ruotsin teollisuuspalveluiden markkinalla yhdistettynä L&T:n menetelmäkehitykseen ja resursseihin tarjoavat meille entistä paremman mahdollisuuden tukea asiakkaitamme tehdasalueiden prosessipuhdistustöissä”, kertoo L&T:n Teollisuuspalveluiden toimialajohtaja Antti Tervo.

Kauppa on toteutunut 1.2.2022 ja yrityksen tulos raportoidaan vuoden 2022 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen osana Teollisuuspalvelut toimialaa.

L&T toimii tällä hetkellä Ruotsissa kiinteistöpalveluliiketoiminnassa ja työllistää yli 1100 henkilöä.



Lisätietoja:

Antti Tervo

Lassila & Tikanoja, Teollisuuspalvelut, toimialajohtaja

P. +358 50 349 3702

