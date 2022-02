English Finnish Swedish

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

1.2.2022 klo 15.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankin hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tuoda seuraavan esityksen Aktia Pankin vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumäärä pidetään ennallaan ja lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen, Johannes Schulman, Lasse Svens ja Timo Vättö suostumustensa mukaisesti valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tarkemmat tiedot uudelleen valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Sari Pohjonen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudeksi hallituksen jäseneksi samalle toimikaudelle. Valittavaksi ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä löytyy lisätietoa tämän tiedotteen liitteestä ja lähempänä yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilta www.aktia.com.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Ainoastaan Timo Vättö ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä hän on Aktia Pankin suurimman omistajan RG Partners Oy:n (10,11 %) suurimman omistajan Rettig Group Oy Ab:n hallituksen jäsen.

Kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan Lasse Svensin hallituksen puheenjohtajaksi ja Timo Vätön varapuheenjohtajaksi.

Vuodesta 2013 Aktia Pankin hallituksen jäsenenä toiminut Arja Talma on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Aktiassa on hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut luottolaitoksille asetetut ja hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot toimikaudelle vahvistetaan samansuuruisina kuin nykyiselle toimikaudelle, eli seuraavasti:

puheenjohtaja, 64 300 euroa (2021: 64 300 euroa)

varapuheenjohtaja, 43 000 euroa (2021: 43 000 euroa)

jäsen, 35 000 euroa (2021: 35 000 euroa)

Valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioiden sekä jäsenille maksettavien kokouspalkkioiden ehdotetaan säilyvän muuttumattomina, eli ehdotetaan, että kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron suuruinen vuosipalkkio. Ehdotetaan, että kokouspalkkiona hallituksen ja valiokunnan kokouksista maksetaan 500 euroa/henkilö per osallistuttu kokous. Matka- ja majoittumiskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan verohallinnon ohjeita ja yhtiön matkustusohjeita.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että noin 40 prosenttia vuosipalkkiosta (brutto) maksetaan jäsenille Aktian osakkeiden muodossa. Yhtiö hankkii hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta Aktian osakkeita julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, ja jäljelle jäävä summa vuosipalkkiosta maksetaan käteisenä. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan kahden viikon aikana alkaen seuraavasta päivästä sen jälkeen, kun yhtiön osavuosikatsaus kaudelta 1.1.2022–31.3.2022 julkistetaan tai mahdollisimman pian soveltuvan lainsäädännön mukaan. Yhtiö maksaa kaikki kulut ja mahdollisen varainsiirtoveron osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Aktia Pankin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Kaj-Gustaf Bergh (Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen sekä Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden nimeämänä) ja jäseninä toimivat Matts Rosenberg (RG Partners Oy:n nimeämänä), Gisela Knuts (Åbo Akademin säätiön nimeämänä) ja Stefan Björkman (Hammarén & Co Oy Ab:n nimeämänä) sekä asiantuntijana toimii Aktia Pankin hallituksen puheenjohtaja Lasse Svens.

