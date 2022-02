Crédit Agricole Normandie Seine : Communiqué financier annuel

Crédit Agricole Normandie-Seine

Résultats au 31 Décembre 2021

Bois-Guillaume, le 1er Février 2022

Les 20 ans de la Banque Préférée des Haut-Normands

En 2001, les Caisses Régionales de l’Eure et de la Seine Maritime, fortes de leur ancrage territorial commun, ont décidé d’unir leurs destins et de donner naissance au Crédit Agricole Normandie-Seine. En deux décennies, la caisse régionale s’est transformée, s’est développée et a innové pour toujours mieux accompagner son territoire. Partenaire incontournable en Haute-Normandie et fort de son modèle mutualiste, Crédit Agricole Normandie-Seine est resté en 2021, pour la 3ème année consécutive, la banque préférée des Haut-Normands. Ces hauts niveaux de satisfaction clients témoignent d’un engagement sans failles de l’ensemble des collaborateurs, qui se traduit encore cette année par des résultats solides.

Le fort dynamisme de s résultats d’activité 2021

Grâce à la force du modèle du Crédit Agricole Normandie-Seine, les résultats d’activité sont à des niveaux historiques :

31 000 nouveaux clients

Plus de 31 000 nouveaux clients particuliers et professionnels ont rejoint la caisse régionale en 2021, permettant au portefeuille de clients d’atteindre près de 667 000 clients (+ 1,5 % sur un an).

Parallèlement à cette conquête, Crédit Agricole Normandie Seine continue d’affirmer son statut de banque mutualiste avec plus de 17 000 nouveaux sociétaires, portant le nombre de sociétaires à près de 250 000 clients.

16 milliards d’encours de crédits (+5,6 %)

Avec plus de 3 Md€ de nouveaux financements réalisés en 2021 (hors PGE), la caisse régionale confirme sa position de leader sur son territoire. L’encours s’établit ainsi à près de 16 milliards d’euros, en progression de 5,6% sur un an. Cette activité dynamique se concrétise par une part de marché de 32%* en progression de 2,5 pts sur un an.

19,7 milliards d’encours d’épargne (+6,5 %)

Portés par la forte appétence de nos clients pour l’épargne bilan (+7%), les encours de collecte ont progressé de 6,5% sur un an pour s’établir à 19,7 Mds€. La part de marché en collecte bilan atteint ainsi 26,7% *.

Profitant de marchés porteurs et de la belle dynamique du courtage ( 156 000 ordres, + 5% vs 2020), les valeurs mobilières sont en forte croissance : +18% sur les Actions et +7% sur les OPC/Titres. L’assurance vie connait également une belle performance avec une collecte dynamique (364 millions d’euros) qui porte les encours à 4,8 Mds€ (+5%).

448 000 contrats d’assurance (+4,8%)

En progression de 4,7% sur un an, le portefeuille d’assurance dommages atteint 337 000 contrats grâce à la commercialisation de plus de 55 000 nouveaux contrats depuis le début de l’année.

En parallèle, le portefeuille d’assurances aux personnes progresse également, avec une croissance de 5,4% sur un an, grâce à une production de près de 12 600 contrats.

*Parts de marché à fin oct 2021

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 1er Février 2022 les comptes individuels et consolidés au 31 Décembre 2021.

La solidité d es résultats financiers

Base sociale





En progression de 5% sur un an (+17M€), le PNB, à 360M€, confirme la belle tendance initiée depuis l’an dernier.

La stratégie de développement de la Caisse Régionale amplifiée ces dernières années permet d’afficher un PNB d’activité en croissance de 9,8% sur un an (à 326,9M€) et qui signe sa plus belle performance depuis 2016.

Les commissions atteignent un niveau historique à 155 M€ (+7,3% sur un an et +3,8% vs 2019) grâce à une belle dynamique commerciale sur l’ensemble des domaines. Elles bénéficient ainsi de la perception de 6,4M€ de bonis exceptionnels 2020, de l’évolution continue du portefeuille des assurances, du haut niveau d’activité des commerçants et du développement de l’épargne financière (+7,3%).

La Marge d’Intermédiation Globale affiche quant à elle une évolution de +12,2% (+18,6M€), profitant également des belles performances des crédits depuis plusieurs années et des mesures de soutien à l’économie au travers de la baisse des charges liées au refinancement (effet TLTRO).

Le PNB fonds propres est en retrait de 12,3M€ principalement impacté par la baisse des dividendes 2021.

Les charges de fonctionnement nettes sont en progression de 3,7 % sur un an, à 236,2M€. Cette progression illustre la politique continue d’investissements dans les compétences, l’immobilier et l’informatique, au service de tous les clients.

Dans le cadre d’une politique de provisionnement alignée avec la progression des encours, le coût du risque progresse à 10 M€ (vs 8,1M€ à fin 2020). Le taux de défaut en principal atteint un niveau historiquement très bas, à 1,01 %, et reflète également la poursuite des mesures de soutien gouvernementales face à la crise sanitaire et l’accompagnement sur-mesure des clients de Crédit Agricole Normandie-Seine.

Après prise en compte de la charge fiscale de 30,6 millions d’euros, le résultat net arrêté au 31 Décembre 2021 s’établit à 81,8 millions d’euros, en hausse de 13,3 % sur un an.

Base consolidée





Le résultat net s’inscrit à 95,9 M€ en nette progression sur un an.

Au-delà de la hausse constatée en base sociale, cette progression est imputable :

- à l’amélioration des marchés qui se sont stabilisés après la chute connue au cours de l’année 2020 au début de la crise sanitaire. Cette dynamique a permis de reconstituer un stock de plus-values latentes sur le portefeuille de placement de la Caisse Régionale, valorisé à sa juste valeur en normes internationales.

- au traitement comptable des impôts et taxes qui diffère entre les normes françaises et internationales

Chiffres clés

Données arrêtées au 31/12 /2021

Chiffres en M€







Base sociale Base consolidée Déc-20 Déc-21 Evol. Déc-20 Déc-21 Evol. Produit Net Bancaire 343,0 360,0 5,0% 331,4 379,3 14,5% Charges de Fonctionnement -227,8 -236,2 3,7% -237,2 -246,4 3,8% Résultat Brut d'Exploitation 115,2 123,8 7,5% 94,2 132,9 41,2% Résultat Net 72,2 81,8 13,2% 57,6 95,9 66,6%

Endettement

Au 31 décembre 2021, les ressources clientèle représentent 42.7 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 30.8 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 7.1%.

La Caisse régionale de Normandie Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's).

Le CCI

Au 31 Décembre 2021, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 91,99 € en retrait de 17,5% par rapport au 31 décembre 2020.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 23,77% (au 31 Décembre 2021).

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 191,31 % pour une exigence réglementaire à 100 %.

Perspectives

Pour fêter ses 20 ans, Crédit Agricole Normandie-Seine a pu organiser une convention anniversaire le 30 Novembre 2021. Cet évènement a été l’occasion de célébrer collectivement la réussite du premier acte du projet d’entreprise « Réinventons Ensemble Crédit Agricole Normandie-Seine » et de partager les ambitions de l’acte 2 de ce projet où l’humain et la satisfaction clients sont au cœur des ambitions. L’Acte 2 du projet d’entreprise « Réinventons Ensemble Crédit Agricole Normandie-Seine » a comme ambition de poursuivre la transformation et le développement des métiers cœur au service de l’excellence relationnelle et opérationnelle, tout en relevant les défis sociétaux autour du logement, de la protection des biens et des personnes, du développement des entreprises et des entrepreneurs, et bien entendu de la transition énergétique.

Dans cette optique, la caisse régionale va amplifier son utilité au service du territoire Haut-Normand en s’appuyant sur 5 engagements clés, qui vont guider et structurer les années futures :





