三叶草生物任命倪启睿（Nicholas Jackson）博士为全球研发总裁

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中国成都, Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发新型疫苗和生物疗法的临床试验阶段的全球生物制药公司—三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”；香港联交所股票代码: 02197）今天宣布，任命倪启睿（Nicholas Jackson）博士为公司全球研发总裁。倪启睿博士将与公司首席执行官梁果先生紧密合作，加速开发既有管线候选产品并指定新的候选产品。



三叶草生物首席执行官梁果先生表示：“我们热烈欢迎倪启睿加入三叶草生物领导团队。随着我们不断推进和扩大我们的创新候选产品组合，倪启睿在带领疫苗和免疫治疗研究及开发领域的丰富经验是弥足珍贵的。凭借他对新冠疫苗市场的深刻理解，我们期待与倪启睿共同完成新冠候选疫苗SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）的注册申请，持续推进SCB-2019作为新冠疫苗通用加强针的开发工作，并致力于基于Trimer-Tag™开发下一代新冠候选疫苗。”

倪启睿博士表示：“我很荣幸加入三叶草生物，并期待帮助公司扩展全球研发能力以及创新疫苗和肿瘤疗法的产品管线。三叶草生物重组蛋白新冠候选疫苗SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）对变异株表现出令人瞩目的疫苗保护效力，同时其安全性达到潜在业界领先标准，使其成为全球抗击新冠的重要工具。在完成通用加强针开发和SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）注册申请的同时，我期待领导疫苗和肿瘤产品组合新项目的研发，以进一步加强三叶草生物产品管线，为需要的人们提供新的创新型候选产品。”

倪启睿博士在疫苗和免疫治疗研究及开发领域拥有超过22年的实践经验，曾主导并成功完成多个全球研发项目，涉及细菌、病毒、非传染性疾病等目标领域。在流行病防范创新联盟（CEPI）任职期间，倪启睿博士担任疫苗项目和研发技术负责人，同时兼任CEPI中国上海代表处董事总经理。在加入CEPI之前，倪启睿博士斯曾担任赛诺菲巴斯德（Sanofi Pasteur）副总裁兼全球研究主管，负责该公司的全球疫苗研究和早期开发。在加入赛诺菲巴斯德公司之前，倪启睿博士曾在辉瑞、国际艾滋病疫苗行动组织（IAVI）和葛兰素史克从事疫苗和免疫治疗开发的相关工作，负责管理研发项目、全球临床试验和合作等。

倪启睿博士拥有牛津布鲁克斯大学（Oxford Brookes University）理学学士学位、伦敦卫生与热带医学院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）理学硕士学位和华威大学（University Of Warwick）病毒免疫学博士学位。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于临床试验阶段的全球生物制药公司，致力于开发新型疫苗和生物疗法。Trimer-Tag™技术平台是一个用于创造新型疫苗和生物疗法的产品开发平台。应用Trimer-Tag™ 技术平台，我们已成为新冠疫苗开发企业。我们研制了“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”，以应对由SARS-CoV-2（新冠病毒）引起的新冠大流行。

了解更多信息，请访问公司官网www.cloverbiopharma.com 和关注公司领英LinkedIn。

三叶草生物前瞻性声明

本新闻稿包含了与我们和我们的子公司有关的若干前瞻性陈述和信息，乃基于我们管理层的信念，所作假设以及基于目前其可获得的信息而做出。在本新闻稿中，当“旨在”、“预计”、“相信”、“可能会”、“估计”、“预期”、“展望未来”、“拟”、“可能”、“也许”、“应当”、“计划”、“潜在”、“预估”、“预测”、“寻求”、“应该”、“将”、“会”等词语以及这些词语的否定形式和其他类似表达，若涉及我们或我们的管理层，旨在识别前瞻性陈述。

前瞻性声明是基于我们目前对我们业务、经济和其他未来状况的预期和假设。我们概不保证该等预期和假设将被证实。由于前瞻性陈述涉及未来情形，其受制于难以预测的固有不确定性、风险和情况变更。我们的业绩可能与前瞻性陈述所设想的结果有重大不同。它们既不是对过往事实的陈述，也不是对未来表现的担保或保证。因此，我们提醒您不要过度依赖任何该等前瞻性陈述。我们在本文中所作的任何前瞻性陈述仅为截至其提出之日的意见。可能导致我们实际业绩有所出入的因素或事件可能不时出现，而我们不可能预测所有这些因素或事件。根据适用法律、规则和法规的要求，我们不承担任何由于新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。本警示声明适用于本文件所载的所有前瞻性陈述。

三叶草生物媒体联络人：

闵熙

公共事务部高级副总裁

media@cloverbiopharma.com

Naomi Eichenbaum

投资者关系副总裁

investors@cloverbiopharma.com