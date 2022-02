Pelatihan JES3plus Sekarang Tersedia melalui Katalog Kursus Mainframe dari Interskill Learning

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

IBM Authorized Digital Badge diberikan setelah menyelesaikan Pelatihan JES3plus



EL SEGUNDO, Calif., Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Interskill Learning, pemasok independen terkemuka untuk pelatihan online mainframe dan Phoenix Software International, Inc., hari ini mengumumkan dirilisnya kurikulum kursus JES3plus . JES3plus, yang dikembangkan oleh Phoenix Software International, Inc., adalah karya turunan berdasarkan z/OS® JES3, dan menawarkan jalur persiapan bagi organisasi yang ingin tetap menggunakan teknologi JES3 sebagai pengganti konversi JES2 yang mahal dan berpotensi berisiko. z/OS 2.5, rilis terbaru dari sistem operasi, merupakan yang terakhir menyertakan JES3. Setelah menyelesaikan kursus, peserta akan mendapatkan IBM Authorized Digital Badge — JES3plus Experienced 1.1.

Pelanggan JES3plus dan organisasi JES3 yang merencanakan bermigrasi ke JES3plus akan menikmati akses ke pelatihan untuk staf yang sudah ada dan baru direkrut. Perancang kursus Interskill bekerja sama dengan tim pengembangan JES3plus di Phoenix Software untuk menyediakan pelatihan online JES3plus on-demand yang terperinci untuk personil mainframe. Kursus ini cocok untuk programmer aplikasi, programmer sistem, dan operator sistem.

Kurikulum pelatihan JES3plus terdiri atas lima modul:

Pengantar JES3 plus

Menangani JES3 plus

Memantau Lingkungan JES3 plus

Menetapkan Lingkungan JES3 plus

Interaksi Aplikasi dengan JES3plus



Informasi terperinci tentang kursus JES3plus dan setiap modul tersedia di situs web Phoenix Software .





IBM menawarkan IBM Authorized Digital Credential resmi yang diperoleh setelah menyelesaikan lima modul JES3plus . IBM Digital Badge Program menawarkan benchmark yang diakui, disegani, dan bernilai tinggi untuk pengetahuan dan keahlian Z mainframe di industri komputasi mainframe global.

Ed Jaffe, Chief Technology Officer di Phoenix Software International, mengatakan, “Tim JES3plus kami sangat menikmati kemitraan dengan Interskill. Untuk melakukannya, kami mencari tahu terlebih tahu mengapa Interskill dianggap sebagai sumber de facto untuk pelatihan mainframe global. Pengembang kursus Interskill yang berbakat melakukan pekerjaan hebat dalam memanfaatkan pengetahuan JES3 kami selama beberapa dekade yang berfungsi sebagai landasan kuat bagi mainframer yang bekerja di toko JES3plus .”

Darren Surch, COO Interskill Learning, mengungkapkan, “JES3 sangat penting bagi banyak organisasi mainframe dan kolaborasi ini dengan Phoenix Software memudahkan kami untuk menggunakan jangkauan dan kedalaman pengetahuan tim mereka yang luar biasa untuk menyediakan pelatihan on-demand yang berkualitas dan mendalam tentang produk JES3plus yang penting. Kami senang dapat menyertakan kursus istimewa ini dalam kurikulum pelatihan online menyeluruh dari Interskill tentang mainframe.”

Tentang Interskill Learning

Interskill Learning ( https://www.interskill.com ) penyedia terkemuka untuk pelatihan IBM Z mainframe. Perusahaan ini mengembangkan, menghadirkan, dan mendukung beragam komponen pelatihan modern Z mainframe untuk tenaga kerja yang menghasilkan berbagai pelatihan mainframe global sepanjang tahun untuk personel mainframe.

Tentang Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com/ ) adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak sistem yang menyediakan aplikasi perangkat lunak mutakhir untuk perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan ini menyediakan berbagai solusi untuk menghadapi tantangan bisnis di era modern.

