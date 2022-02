JES3plusトレーニング、インタースキルラーニング（Interskill Learning）のメインフレームコースカタログから受講可能に

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

JES3plusトレーニング修了者にIBM認定デジタルバッジを授与



カリフォルニア州エルセグンド発, Feb. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- メインフレームについてのオンライントレーニングの大手独立系サプライヤーであるインタースキル・ラーニング (Interskill Learning)とフェニックス・ソフトウェア・インターナショナル(Phoenix Software International, Inc.) は本日、JES3plusのコースカリキュラムのリリースを発表した。JES3plusは、フェニックス・ソフトウェア・インターナショナルが開発したz/OS® JES3をベースにした派生製品で、JES2へのコストやリスクの高い移行に代えて、JES3テクノロジーの継続利用を希望する企業に道筋を提供する。オペレーティングシステムの最新リリースであるz/OS 2.5は、JES3への最新の追加となる。このコースを修了すると、IBM認定デジタルバッジ - JES3plusExperienced 1.1を取得できる。

JES3plusの顧客やJES3plusへの移行を計画している現在JES3を利用中の組織は、既存のスタッフや新入社員向けのトレーニングを受けることができる。インタースキルのコースデザイナーは、フェニックス・ソフトウェアのJES3plus開発チームと密接に協力し、メインフレーム担当者向けの詳細なオンラインでオンデマンド方式のJES3plusトレーニングを提供している。このコースは、アプリケーションプログラマー、システムプログラマー、システムオペレーターに適している。

JES3plusトレーニングカリキュラムは、次の5つのモジュールで構成されている。

JES3 plus の紹介

の紹介 JES3 plus での作業

での作業 JES3 plus 環境のモニタリング

環境のモニタリング JES3 plus 環境の定義

環境の定義 JES3plusとのアプリケーションインタラクション



JES3plusコースおよび各モジュールの詳細情報は、 フェニックス・ソフトウェアのウェブサイト で閲覧されたい。





IBMでは、JES3plusの5つのモジュールを修了することで得られる公式のIBM認定デジタルクレデンシャルを提供している。IBM Digital Badgeプログラムは、世界のメインフレームコンピューティング業界において、Zメインフレームに関する知識やスキルのベンチマークとして認知され、尊重され、高く評価されている。

フェニックス・ソフトウェア・インターナショナルの最高技術責任者であるエド・ジャッフェ (Ed Jaffe) 氏は次のように述べている。「当社のJES3plusチームは、インタースキルとの提携をとても楽しむことができました。その結果、同社が世界中でメインフレームトレーニングの大御所とみなされている理由を目の当たりにしました。インタースキル社の優秀なコース開発者は、当社の数十年にわたるJES3の知識を活用して、JES3plusの現場で働くメインフレーム担当者のための強固な基礎となるeラーニングカリキュラムの作成で、素晴らしい仕事をしてくれました。」

インタースキル・ラーニングのCOOであるダレン・サーチ (Darren Surch) 氏は次のように述べている。「JES3は多くのメインフレーム企業にとって極めて重要であり、今回のフェニックス・ソフトウェアとのコラボレーションにより、同社のチームが持つ驚くべき知識の深さと幅広さを利用して、重要な製品であるJES3plusに関する高品質で洞察に満ちたオンデマンドトレーニングを提供することができます。この優れたコースを、インタースキルの広範なオンラインメインフレームトレーニングカリキュラムに加えることができ、大変うれしく思っています。」

インタースキル・ラーニングについて

インタースキル・ラーニング( https://www.interskill.com ) は、IBM Zメインフレームトレーニングのリーディングプロバイダーである。同社は、メインフレーム担当者に年間を通じてグローバルで広範囲なメインフレームトレーニングを提供する、最新のZメインフレーム社員トレーニングコンポーネントの開発、提供、サポートを行っている。

フェニックス・ソフトウェア・インターナショナルについて

フェニックス・ソフトウェア・インターナショナル ( https://www.phoenixsoftware.com/ ) は、世界中の企業向けに高度なソフトウェアアプリケーションを提供するシステムソフトウェア開発会社である。同社は、現代のさまざまな経営課題に対して広範なソリューションを提供している。

報道関係者向けの問い合わせ先:

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com

この発表に関する写真はこちらで入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83dce5bd-f9bf-4b6b-bf5e-e65a101cc0cd/ja