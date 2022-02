Phoenix Software, Interskill Learning의 메인프레임 코스 카탈로그 통해 JES3plus 트레이닝 제공

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

JES3plus Training JES3plus트레이닝 수료자에게는 IBM Authorized Digital Badge 수여



미국 캘리포니아주 엘세군도, Feb. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc.은 온라인 메인프레임 트레이닝 공급사인 Interskill Learning과 공동으로 JES3plus 코스 커리큘럼을 출시한다고 밝혔다. Phoenix Software International, Inc.이 개발한 JES3plus는 z/OS® JES3에 기반한 파생제품으로 JES3 유지를 희망하는 기업들이 비용과 위험을 수반하는 JES2 전환 작업을 대체할 수 있는 방법을 제시한다. 본 운영 시스템의 최신판인 z/OS 2.5는 JES3에 마지막으로 포함되었으며 코스를 마친 학생들은 IBM Authorized Digital Badge -- JES3plus Experienced 1.1을 획득하게 된다.

JES3plus 마이그레이션을 계획 중인 JES3plus 고객 및 JES3 기업 고객은 기존 직원과 신규 직원 트레이닝을 통해 혜택을 누릴 수 있다. Interskill 코스 설계자들은 메인프레임 담당자를 대상으로 상세한 온라인, 온디멘드 JES3plus 트레이닝을 제공하기 위해 Phoenix Software의 JES3plus 개발팀과 긴밀히 협력했다. 본 코스는 애플리케이션 프로그래머, 시스템 프로그래머, 시스템 운영자에게 적합하다.

JES3plus 트레이닝 커리큘럼은 5가지 과목으로 구성되어 있다:

JES3 plus 개요

개요 JES3 plus 작업

작업 JES3 plus 환경 모니터링

환경 모니터링 JES3 plus 환경 정의

환경 정의 JES3plus 애플리케이션 상호 적용



JES3plus 코스 및 각 과목별 자세한 정보는 Phoenix Software 웹사이트에서 확인할 수 있다.





IBM은 JES3plus 5개 과목을 이수한 사람에게 공식 IBM Authorized Digital Credential을 발급한다. IBM Digital Badge Program은 글로벌 메인프레임 컴퓨팅 업계에서 Z 메인프레임 지식과 스킬을 평가하는 높은 수준의 벤치마크로 널리 인정받고 있다.

Phoenix Software International 최고기술책임자인 Ed Jaffe는 “자사의 JES3plus 팀은 Interskill과 협업을 진행한 것을 기쁘게 생각한다. 이를 통해 우리는 Interskill이 전 세계적으로 대표적인 메인프레임 소스로 인정받고 있는지 직접 확인할 수 있었다. 훌륭한 재능을 가진 Interskill의 코스 개발자들은 우리가 장기간 축적한 JES3 지식을 토대로 JES3plus 판매처 메인프레임 담당자들에게 견고한 기초가 될 e-러닝 커리큘럼을 만들었다”고 밝혔다.

Interskill Learning COO인 Darren Surch는 “JES3는 다양한 메인프레임 기업들에게 필수적 요소다. Phoenix Software와의 협업을 통해 이 회사의 광범위하고 심도 깊은 지식을 활용함으로써 주요 JES3plus 제품에 대해 인사이트를 제공하는 고품질의 온디멘드 트레이닝을 제공할 수 있게 될 것이다. Interskill의 온라인 메인프레임 트레이닝 커리큘럼에 이와 같은 우수한 코스가 포함되어 기쁘다”고 말했다.

Interskill Learning 개요

Interskill Learning ( https://www.interskill.com )은 IBM Z 메인프레임 트레이닝 공급사다. 자사는 메인프레임 담당 인력을 대상으로 연중 무휴로 글로벌 단위의 광범위한 메인프레임 트레이닝을 제공하는 다양한 Z 메인프레임 인력 트레이닝 요소를 개발, 보급, 지원한다.

Phoenix Software International 개요

Phoenix Software International, Inc. ( https://www.phoenixsoftware.com/ )은 시스템 소프트웨어 개발사로 전 세계 기업들을 대상으로 첨단 소프트웨어 애플리케이션을 공급한다. 당사는 각종 비즈니스 관련 과제에 대응하는 광범위한 솔루션을 제공하고 있다.

언론 연락처:

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com

보도자료 관련 사진: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83dce5bd-f9bf-4b6b-bf5e-e65a101cc0cd/ko