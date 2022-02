Latihan JES3plus Kini Tersedia Melalui Katalog Kursus Rangka Utama Pembelajaran Interskill

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Lencana Digital Sah IBM Dianugerahkan setelah Tamat Latihan JES3plus



EL SEGUNDO, Calif., Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Interskill Learning, pembekal bebas utama latihan kerangka utama dalam talian dan Phoenix Software International, Inc., hari ini mengumumkan pengeluaran kurikulum kursus JES3plus. JES3plus, yang dibangunkan oleh Phoenix Software International, Inc., ialah karya terbitan berdasarkan z/OS® JES3 dan menawarkan laluan ke hadapan untuk organisasi yang ingin kekal menggunakan teknologi JES3 sebagai ganti penukaran JES2 yang mahal dan berpotensi berisiko. z/OS 2.5, keluaran terbaru sistem pengendalian, adalah yang terakhir untuk memasukkan JES3. Setelah tamat kursus, pelajar akan memperoleh Lencana Digital Sah IBM — JES3plus Berpengalaman 1.1.

Pelanggan JES3plus dan organisasi JES3 yang merancang penghijrahan mereka ke JES3plus akan mendapat manfaat daripada akses kepada latihan untuk kakitangan sedia ada dan pekerja baharu. Pereka bentuk kursus Interskill bekerjasama rapat dengan pasukan pembangunan JES3plus di Phoenix Software untuk menyediakan latihan JES3plus atas permintaan yang terperinci dalam talian untuk kakitangan kerangka utama. Kursus ini sesuai untuk pengatur cara aplikasi, pengatur cara sistem, dan pengendali sistem.

Kurikulum latihan JES3plus terdiri daripada lima modul:

Pengenalan kepada JES3 plus

Bekerja dengan JES3 plus

Memantau Persekitaran JES3 plus

Mentakrifkan Persekitaran JES3 plus

Interaksi Aplikasi dengan JES3plus



Maklumat terperinci tentang kursus JES3plus dan setiap modul tersedia di laman web Phoenix Software .

IBM menawarkan Watikah Kelayakan Digital Sah IBM yang diperoleh setelah menyelesaikan lima modul JES3plus. Program Lencana Digital IBM menawarkan penanda aras yang diiktiraf, dihormati dan dihargai untuk pengetahuan dan kemahiran kerangka utama Z dalam industri pengkomputeran kerangka utama global.

Ed Jaffe, Ketua Pegawai Teknologi di Phoenix Software International, berkata, “Pasukan JES3plus kami sangat seronok bekerjasama dengan Interskill. Dengan berbuat demikian, kami mengetahui secara langsung sebab mereka dianggap sebagai sumber de facto untuk latihan kerangka utama di seluruh dunia. Pembangun kursus berbakat Interskill melakukan kerja yang hebat dalam memanfaatkan pengetahuan JES3 kami selama berdekad-dekad untuk mencipta kurikulum e-pembelajaran yang berfungsi sebagai asas kukuh untuk pengendali kerangka utama yang bekerja di kedai JES3plus.”

Darren Surch, COO Interskill Learning, berkata, “JES3 adalah penting kepada banyak organisasi kerangka utama dan kerjasama dengan Phoenix Software ini membolehkan kami memanfaatkan kedalaman dan keluasan pengetahuan pasukan mereka yang luar biasa untuk menyediakan latihan atas permintaan yang berkualiti dan berwawasan tentang produk JES3plus yang penting. Kami teruja untuk menyertakan kursus luar biasa ini dalam kurikulum latihan kerangka utama dalam talian Interskill yang luas.”

Perihal Pembelajaran Interskill

Interskill Learning ( https://www.interskill.com ) ialah penyedia peneraju latihan kerangka utama IBM Z. Syarikat tersebut membangunkan, menyampaikan dan menyokong rangkaian yang meluas komponen latihan tenaga kerja kerangka utama Z moden yang menyampaikan latihan kerangka utama spektrum luas sepanjang tahun, secara global kepada kakitangan kerangka utama.

Perihal Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com/ ) ialah syarikat pembangunan perisian sistem yang menyediakan aplikasi perisian lanjutan kepada perusahaan di seluruh dunia. Syarikat itu menawarkan pelbagai penyelesaian kepada cabaran perniagaan moden.

Maklumat hubungan akhbar:

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com

Foto yang dilampirkan dengan pengumuman ini tersedia di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83dce5bd-f9bf-4b6b-bf5e-e65a101cc0cd/ms