Treinamento JES3plus agora disponível através do Catálogo do Curso Mainframe da Interskill Learning

Emblema digital autorizado da IBM concedido na conclusão do treinamento JES3plus



EL SEGUNDO, Califórnia, Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Interskill Learning, fornecedora independente líder de treinamento de mainframe online, e a Phoenix Software International, Inc., anunciaram hoje o lançamento de um currículo do curso JES3plus. O JES3plus, desenvolvido pela Phoenix Software International, Inc., é um trabalho com base no z/OS® JES3 que oferece um caminho a seguir para empresas que desejam permanecer na tecnologia JES3 em vez de fazer uma conversão dispendiosa e potencialmente arriscada de JES2. z/OS 2.5, a última versão do sistema operacional, é a mais recente a incluir JES3. Após a conclusão do curso, os alunos receberão um Emblema Digital Autorizado da IBM — JES3plus Experienced 1.1.

Os clientes JES3plus e empresas JES3 que planejam sua migração para JES3 plus se beneficiarão do acesso ao treinamento para funcionários existentes e novas contratações. Os designers do curso da Interskill trabalharam em estreita colaboração com a equipe de desenvolvimento de JES3plus da Phoenix Software para fornecer treinamento detalhado online e sob demanda de JES3plus para o pessoal do mainframe. O curso é apropriado para programadores de aplicativos, programadores de sistema e operadores de sistema.

O currículo de formação de JES3plus é composto por cinco módulos:

Introdução ao JES3 plus

Trabalho com o JES3 plus

Monitoramento do ambiente JES3 plus

Definição do ambiente JES3 plus

Interação do aplicativo com o JES3plus



Informações detalhadas sobre o curso JES3plus e cada módulo estão disponíveis no site Phoenix Software .





A IBM oferece uma Credencial Digital Autorizada da IBM oficial que é obtida após a conclusão dos cinco módulos JES3plus. O IBM Digital Badge Program oferece uma referência reconhecida, respeitada e valorizada para conhecimento e habilidades de mainframe Z na indústria global de computação de mainframe.

Ed Jaffe, Diretor de Tecnologia da Phoenix Software International, disse: “Nossa equipe JES3plus realmente gostou da parceria com a Interskill. Com a nossa parceria, aprendemos em primeira mão porque eles são considerados a verdadeira fonte de treinamento de mainframe em todo o mundo. Os talentosos desenvolvedores de cursos da Interskill fizeram um ótimo trabalho aproveitando nossas décadas de conhecimento em JES3 para criar um currículo de e-learning que seja uma base sólida para os mainframers que trabalham em oficinas JES3plus.”

Darren Surch, COO da Interskill Learning, disse: “A JES3 é fundamental para muitas empresas de mainframe e essa colaboração com a Phoenix Software nos permite aproveitar a notável profundidade e amplitude de conhecimento da sua equipe para fornecer treinamento de qualidade, perspicaz e sob demanda do importante produto JES3plus. Estamos entusiasmados em incluir este curso excepcional no vasto currículo de treinamento de mainframe online da Interskill.”

Sobre a Interskill Learning

A Interskill Learning ( https://www.interskill.com ) é provedora líder de treinamento de mainframe IBM Z. A empresa desenvolve, fornece e apoia a ampla gama de componentes modernos de treinamento de força de trabalho de mainframe Z, e oferece treinamento de mainframe global de amplo espectro durante todo o ano para o pessoal de mainframe.

Sobre a Phoenix Software International

A Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com/ ) é uma empresa de desenvolvimento de software de sistemas que fornece aplicativos de software avançados para empresas em todo o mundo. A empresa oferece uma ampla gama de soluções para atender os desafios das empresas modernas.

Contato de Imprensa:

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com

