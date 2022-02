การฝึกอบรม JES3plus พร้อมให้บริการแล้วผ่านทาง Interskill Learning Mainframe Course Catalog

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

เมื่อผ่านการฝึกอบรม JES3plus แล้วจะได้รับ IBM Authorized Digital Badge



เอล เซกันโด, แคลิฟอร์์เนีย, Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Interskill Learning ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมเมนเฟรมออนไลน์อิสระชั้นนำ และ Phoenix Software International, Inc. ได้ประการเปิดตัวหลักสูตร JES3plus JES3plus ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Phoenix Software International, Inc. เป็นงานที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ z/OS® JES3 และเป็นแนวทางสู่อนาคตสำหรับองค์กรที่ต้องการก้าวให้ทันเทคโนโลยี JES3 แทนที่เทคโนโลยี JES2 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและอาจมีความเสี่ยง โดยระบบปฏิบัติการ z/OS 2.5 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนี้เป็นเวอร์ชันสุดท้ายที่มี JES3 เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะได้รับ IBM Authorized Digital Badge — JES3plus Experienced 1.1

ลูกค้าของ JES3plus และองค์กร JES3 ที่กำลังวางแผนจะย้ายไปใช้ JES3plus จะได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมสำหรับทั้งเจ้าหน้าที่ปัจจุบันและพนักงานเข้าใหม่ ผู้ออกแบบหลักสูตรของ Interskill ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทีมพัฒนา JES3plus ที่ Phoenix Software เพื่อมอบการฝึกอบรมอย่างละเอียดเกี่ยวกับ JES3plus ทางออนไลน์แบบออนดีมานด์สำหรับเจ้าหน้าที่เมนเฟรม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์แอปพลิเคชัน โปรแกรมเมอร์ระบบ และผู้ปฏิบัติการระบบ

หลักสูตรการฝึกอบรม JES3plus ประกอบด้วยห้าโมดูล ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐานของ JES3 plus

การทำงานกับ JES3 plus

การตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมระบบ JES3 plus

การให้คำจำกัดความสิ่งแวดล้อมระบบ JES3 plus

แอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับ JES3plus



สามารถดูข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร JES3plus และแต่ละโมดูลได้ที่ เว็บไซต์ของ Phoenix Software

IBM จะมอบ IBM Authorized Digital Credential อย่างเป็นทางการให้หลังจากที่สำเร็จหลักสูตร JES3plus ทั้งห้าโมดูล IBM Digital Badge Program เป็นเครื่องหมายแสดงการยอมรับ ความเคารพ และแสดงคุณค่าด้านความรู้และทักษะความสามารถด้านเมนเฟรม Z ในอุตสาหกรรมคอมพิวติ้งเมนเฟรมระดับโลก

Ed Jaffe ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีของ Phoenix Software International กล่าวว่า “ทีม JES3plus ของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Interskill จากการดำเนินการดังกล่าว เราได้เรียนรู้ว่าเหตุใดองค์กรนี้จึงเป็นแหล่งการฝึกอบรมด้านเมนเฟรมอันดับต้น ๆ ของโลก นักพัฒนาหลักสูตรของ Interskill ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในการบรรจุความรู้นานนับทศวรรษเกี่ยวกับ JES3 ของเราไว้ในหลักสูตรการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเมนเฟรมใน JES3plus”

Darren Surch ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติการของ Interskill Learning กล่าวว่า “JES3 มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กรเมนเฟรมหลายแห่งและความร่วมมือกับ Phoenix Software ในครั้งนี้ช่วยให้เราสามารถใช้ความรู้อันยอดเยี่ยมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกเพื่อมอบการฝึกอบรมตามความต้องการที่มีคุณภาพและเปี่ยมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ JES3plus ที่สำคัญ เราตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะรวมหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมนี้ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมเมนเฟรมทางออนไลน์ที่ครอบคลุมหลากหลายของ Interskill

เกี่ยวกับ Interskill Learning

Interskill Learning ( https://www.interskill.com ) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการฝึกอบรมเมนเฟรมของ IBM Z ทางบริษัทได้พัฒนา นำส่ง และให้การสนับสนุนแง่มุมต่าง ๆ มากมายในด้ารการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้าน Z เมนเฟรมยุคใหม่ที่มอบการฝึกอบรมด้านเมนเฟรมที่กว้างขวางและมีคุณภาพระดับโลกให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านเมนเฟรมตลอดทั้งปี

เกี่ยวกับ Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com/ ) เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบที่ให้บริการแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ขั้นสูงแก่องค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดยบริษัทได้นำเสนอโซลูชันอันหลากหลายเพื่อรองรับความท้าทายทางธุรกิจที่ทันสมัย

