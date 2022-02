JES3plus培训现已通过Interskill Learning主机课程目录提供

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

完成JES3plus培训后可获得IBM授权的数字徽章



加利福尼亚州埃尔塞贡多, Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线主机培训独立供应商Interskill Learning与Phoenix Software International, Inc.今天共同宣布推出JES3plus课程。JES3plus由Phoenix Software International, Inc.开发,是一项基于z/OS® JES3的衍生作品,为希望保留JES3技术以替代成本高昂且潜在风险极大的JES2转换的组织提供了一个途径。最新版本的z/OS 2.5运行系统是包含JES3的最后一个版本。完成本课程后,学生将获得IBM授权数字徽章——JES3plus专业人员1.1。

JES3plus客户以及计划迁移到JES3plus的组织将可获得对其现有员工和新员工进行培训的权益。Interskill课程设计人员与Phoenix Software的JES3plus开发团队密切合作,为主机人员提供详细的在线点播JES3plus培训。本课程适用于应用程序和系统编程人员及系统操作人员。

JES3plus培训课程包括五个模块:

JES3 plus 简介

简介 与JES3 plus 合作

合作 监控JES3 plus 环境

环境 定义JES3 plus 环境

环境 与JES3plus的应用程序互动



关于JES3plus课程和各个模块的详细信息,请访问 Phoenix Software网站 。

IBM提供IBM官方授权的数字认证,完成五个JES3plus模块后即可获得。IBM数字徽章计划为全球主机计算行业的Z主机知识和技能提供了一项备受推崇且非常宝贵的公认基准。

Phoenix Software International首席技术官Ed Jaffe表示:“我们的JES3plus团队非常喜欢与Interskill合作。合作期间,我们亲身了解到他们为什么被认为是全球主机培训当之无愧的来源。Interskill才华横溢的课程开发人员完成了一项卓越的工作,利用我们数十年的JES3知识创建了一门电子学习课程,为在JES3plus商店工作的主机程式设计师奠定了坚实基础。”

Interskill Learning首席运营官Darren Surch表示:“JES3对于许多主机组织而言至关重要,与Phoenix Software开展的这项合作使我们能够利用其团队厚重的知识深度和广度,在重要的JES3plus产品上按需提供有洞察力的高品质培训。我们很高兴将这门卓越的课程纳入Interskill广泛的在线主机培训课程。”

关于Interskill Learning

Interskill Learning( https://www.interskill.com )是一家IBM Z主机培训领域的领先提供商。该公司开发、提供和支持多种现代化Z主机劳动力培训元件,为主机程式人员提供跨越全年、覆盖全球、种类广泛的主机培训。

关于Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc.( https://www.phoenixsoftware.com )是一家系统软件开发公司,为全球各地的众多企业提供先进的软件应用程序。该公司针对现代商业挑战提供范围广泛的解决方案。

媒体联系:

(310)338-0400

news@phoenixsoftware.com