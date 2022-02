JES3plus 培訓現已透過 Interskill Learning 大型電腦課程目錄接受報名

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

在完成 JES3plus 培訓後獲頒發 IBM 授權數碼徽章



加州埃爾塞貢多, Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的網上大型電腦培訓獨立供應商 Interskill Learning 與 Phoenix Software International, Inc. 今天宣佈推出 JES3plus 課程。JES3plus 由 Phoenix Software International, Inc. 開發,是基於 z/OS® JES3 的衍生產品, 並為希望繼續使用 JES3 技術而不是轉換至昂貴且有潛在風險的 JES2 的組織提供一個解決方法。z/OS 2.5 是作業系統的最新版本,也是最後一個包含 JES3 的版本。完成課程後,學員將獲頒發 IBM 授權數碼徽章 JES3plus Experienced 1.1。

JES3plus 客戶和 JES3 組織計劃遷移至 JES3plus 將受益於為現有和新員工所提供的培訓。Interskill 課程設計人員與 Phoenix Software 的 JES3plus 開發團隊密切合作,提供詳細的網上按需 JES3plus 大型電腦人才培訓。課程適合應用程式編程人員、系統編程人員和系統操作員。

JES3plus 培訓課程包括以下五個單元:

JES3 plus 介紹

介紹 使用 JES3 plus 工作

工作 監控 JES3 plus 環境

環境 定義 JES3 plus 環境

環境 與 JES3plus 應用程式互動





有關 JES3plus 課程和每個單元的詳情,請瀏覽 Phoenix Software 網站 。





IBM 提供官方的 IBM 授權數碼證書,完成五個 JES3plus 單元即獲頒發。IBM 數碼徽章計劃為全球大型電腦行業的 Z 大型電腦知識和技能提供一個公認、備受敬重和有具價值的基準。

Phoenix Software International 技術總監 Ed Jaffe 表示:「我們的 JES3plus 團隊非常享受與 Interskill 的合作。在這過程中,我們親身了解為何他們獲認可為全球大型電腦培訓的實際源頭。Interskill 人才輩出的課程開發人員在利用我們數十年的 JES3 知識創建出電子學習課程方面做得非常出色,為在 JES3plus 商店工作的大型電腦提供穩固的基礎。」

Interskill Learning 營運總監 Darren Surch 表示:「JES3 對許多大型電腦機構尤為重要,透過與 Phoenix Software 的合作,我們可以利用他們團隊淵博且廣泛的知識,就重要的 JES3plus 產品提供優質、有見地的按需培訓。我們很高興將這項優秀的課程納入 Interskill 廣泛的網上大型電腦培訓課程。」

關於 Interskill Learning

Interskill Learning ( https://www.interskill.com ) 是 IBM Z 大型電腦培訓的領先供應商。公司開發、提供及支援廣泛的現代 Z 大型電腦勞動力培訓組件,為大型電腦人員提供全年、全球、廣泛的大型電腦培訓。

關於 Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com ) 是一家系統軟件開發公司,為全球企業提供先進的軟件應用程式。該公司為現代業務挑戰提供廣泛的解決方案。

傳媒聯絡:

電話:(310) 338-0400

|電郵:news@phoenixsoftware.com

本公告隨附的照片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83dce5bd-f9bf-4b6b-bf5e-e65a101cc0cd/zh-Hant