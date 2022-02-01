JES3plus 培訓現已透過 Interskill Learning 大型電腦課程目錄接受報名

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

在完成 JES3plus 培訓後獲頒發 IBM 授權數碼徽章



加州埃爾塞貢多, Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的網上大型電腦培訓獨立供應商 Interskill Learning 與 Phoenix Software International, Inc. 今天宣佈推出 JES3plus 課程。JES3plus 由 Phoenix Software International, Inc. 開發，是基於 z/OS® JES3 的衍生產品, 並為希望繼續使用 JES3 技術而不是轉換至昂貴且有潛在風險的 JES2 的組織提供一個解決方法。z/OS 2.5 是作業系統的最新版本，也是最後一個包含 JES3 的版本。完成課程後，學員將獲頒發 IBM 授權數碼徽章 JES3plus Experienced 1.1。

JES3plus 客戶和 JES3 組織計劃遷移至 JES3plus 將受益於為現有和新員工所提供的培訓。Interskill 課程設計人員與 Phoenix Software 的 JES3plus 開發團隊密切合作，提供詳細的網上按需 JES3plus 大型電腦人才培訓。課程適合應用程式編程人員、系統編程人員和系統操作員。

JES3plus 培訓課程包括以下五個單元：

JES3 plus 介紹

介紹 使用 JES3 plus 工作

工作 監控 JES3 plus 環境

環境 定義 JES3 plus 環境

環境 與 JES3plus 應用程式互動





有關 JES3plus 課程和每個單元的詳情，請瀏覽 Phoenix Software 網站 。





IBM 提供官方的 IBM 授權數碼證書，完成五個 JES3plus 單元即獲頒發。IBM 數碼徽章計劃為全球大型電腦行業的 Z 大型電腦知識和技能提供一個公認、備受敬重和有具價值的基準。

Phoenix Software International 技術總監 Ed Jaffe 表示：「我們的 JES3plus 團隊非常享受與 Interskill 的合作。在這過程中，我們親身了解為何他們獲認可為全球大型電腦培訓的實際源頭。Interskill 人才輩出的課程開發人員在利用我們數十年的 JES3 知識創建出電子學習課程方面做得非常出色，為在 JES3plus 商店工作的大型電腦提供穩固的基礎。」

Interskill Learning 營運總監 Darren Surch 表示：「JES3 對許多大型電腦機構尤為重要，透過與 Phoenix Software 的合作，我們可以利用他們團隊淵博且廣泛的知識，就重要的 JES3plus 產品提供優質、有見地的按需培訓。我們很高興將這項優秀的課程納入 Interskill 廣泛的網上大型電腦培訓課程。」

關於 Interskill Learning

Interskill Learning ( https://www.interskill.com ) 是 IBM Z 大型電腦培訓的領先供應商。公司開發、提供及支援廣泛的現代 Z 大型電腦勞動力培訓組件，為大型電腦人員提供全年、全球、廣泛的大型電腦培訓。

關於 Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com ) 是一家系統軟件開發公司，為全球企業提供先進的軟件應用程式。該公司為現代業務挑戰提供廣泛的解決方案。

傳媒聯絡：

電話：(310) 338-0400

｜電郵：news@phoenixsoftware.com

本公告隨附的照片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83dce5bd-f9bf-4b6b-bf5e-e65a101cc0cd/zh-Hant