Synthesio, une société du groupe Ipsos, nomme Heath Podvesker au poste de Directeur général

NEW YORK, 01 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

Synthesio, la solution leader en matière de Consumer Intelligence grâce à l’Intelligence Artificielle (AICI), annonce aujourd'hui la nomination de Heath Podvesker au poste de Directeur général de la société.

2021 fut une année remarquable pour Synthesio, marquée par des nouvelles récompenses, des clients prestigieux et des innovations technologiques décisives. Heath Podvesker est un nouvel atout qui aidera Synthesio à poursuivre son élan et à atteindre ses objectifs de croissance en 2022 et au-delà. M. Podvesker est à la fois un professionnel expérimenté issu du secteur Martech et un leader orienté vers la croissance, avec une expérience internationale dans la gestion des revenus, les opérations, le conseil, et la conception de produits data-analytiques.

"Je suis ravi d'accueillir Heath dans l'équipe d'Ipsos. Son expérience et ses domaines d'expertise seront essentiels pour faire évoluer la plateforme Synthesio et à développer de nouvelles opportunités au sein de l'écosystème Ipsos. Je suis impatient de soutenir Heath dans son nouveau rôle passionnant", a déclaré Leendert de Voogd, Ipsos Global Service Line Leader, Social Intelligence Analytics.

Avant de rejoindre Synthesio, M. Podvesker était auparavant directeur général pour les États-Unis chez Averity, et Chief Revenue Officer chez Ekimetrics. Il a également occupé des postes de direction auprès de plusieurs sociétés de conseil et de traitement de la donnée comme MarketShare/Neustar.

En tant que Directeur général, il sera le garant de l’exécution de la mission de Synthesio : aider les leaders de l'insight consommateur, du marketing et de l'innovation à se rapprocher de leurs clients en s’appuyant la nouvelle génération de services d'insight consommateur, de data science et de technologie que seul Synthesio propose.



"Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Synthesio à ce stade critique de la transformation de l'entreprise, qui est passée du statut de pionnier du social listening à celui de leader “AICI”. Nous disposons d'une technologie de pointe, d'un marché avide de nouvelles approches et d'une équipe talentueuse", a déclaré M. Podvesker. "Synthesio et Ipsos ont construit une offre de consumer intelligence différenciante grâce aux capacités d'études d'Ipsos, à nos services, à la plateforme Synthesio et à nos clients. Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de Synthesio et sa promesse d’excellence et d’innovation pour nos clients."

À propos de Synthesio

Synthesio, une société d’Ipsos, est un leader mondial de la Consumer Intelligence grâce à l’IA (AICI). Notre offre hybride fournit aux entreprises, marques et agences l’image la plus complète, précise et prédictive de leurs marchés et consommateurs. Notre plateforme AICI, alimentée par les algorithmes de compréhension du langage naturel (NLU) et d’IA les plus avancés, profite du plus large éventail de sources de données en ligne et hors ligne et exploite pleinement les modules analytiques primés d’Ipsos. Synthesio a été fondée en 2006 et possède des bureaux à New York, Paris, Londres et Singapour.

