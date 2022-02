Covis Pharma-Gruppe gibt zwei Ernennungen im leitenden Managementteam bekannt

French German

- Michelle Lock kommt als Chief Operating Officer zu Covis Pharma.

- Das Unternehmen gibt mit der Ernennung von Sandy Loreaux zum President, U.S. Business, außerdem einen Wechsel der Führungsspitze bekannt.

ZUG (Schweiz), Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Covis Pharma-Gruppe (das „Unternehmen“), ein globales spezialisiertes Pharmaunternehmen, das therapeutische Lösungen für Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen und chronischen Krankheiten vertreibt, hat heute bekanntgegeben, dass Michelle Lock mit Wirkung zum 7. Februar 2022 als Chief Operating Officer in das Unternehmen eintritt. Darüber hinaus wurde mit der Ernennung von Sandy Loreaux als President, U.S. Business, ein interner Wechsel mit sofortiger Wirkung vollzogen. Frau Lock wird dem Chief Executive Officer von Covis Pharma, Michael Porter, unterstellt und in Zug, in der Schweiz, ansässig sein. Frau Loreaux wird an Frau Lock berichten und von den USA aus tätig sein.

Michael Porter, CEO von Covis Pharma, kommentierte dies wie folgt: „Nach einer gezielten globalen Suche freuen wir uns, Michelle Lock bei Covis Pharma willkommen zu heißen, und sind gespannt auf den nachgewiesenen Erfolg, die Führungsrolle und die Fähigkeit, Ergebnisse zu liefern, die sie in das Unternehmen einbringen wird. Die vielfältigen, globalen Erfahrungen von Frau Lock bei führenden und erfolgreichen Pharmaunternehmen werden in unserer anhaltenden Hyperwachstumsphase eine herausragende Rolle spielen, während wir uns weiterhin auf die Verbesserung der Gesundheit von Patienten mit schweren Erkrankungen konzentrieren.“

Frau Lock wird für die Leitung des globalen kommerziellen Geschäfts und der technischen Abläufe des Unternehmens verantwortlich sein. Die Führungskräfte der Unternehmensbereiche Handel, Lieferkette, Qualitätssicherung, Regulierungsangelegenheiten, Pharmakovigilanz und Informationstechnologie werden an Frau Lock berichten. Frau Lock bringt über 30 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen im gesamten pharmazeutischen Bereich mit und leitete pharmazeutische und Startup-Unternehmen in den USA, Europa, Asien und Australien. Zuletzt war Frau Lock als Senior Vice President und Head of Europe & International für Acceleron Pharmaceuticals mit Sitz in der Schweiz tätig. Bei Acceleron war Frau Lock für die Entwicklung einer internationalen Geschäftsstrategie und den Aufbau einer leistungsstarken Organisation verantwortlich und trug zu einer erfolgreichen Übernahme von Acceleron durch Merck & Co. mit einem Gesamtkapitalwert von 11,5 Milliarden US-Dollar bei. Vor ihrer Tätigkeit bei Acceleron war Frau Lock Senior Vice President und Head of Europe & International bei Sage Therapeutics, wo sie den Aufbau der internationalen Präsenz des Unternehmens leitete, indem sie eine leistungsstarke Organisation strukturierte und die Markteinführungsstrategie sowie internationale Markteinführungspläne entwickelte.

Frau Lock war außerdem 25 Jahre lang bei Bristol Myers Squibb in Positionen mit zunehmender Verantwortung auf globaler, regionaler und marktinterner Ebene in den Bereichen kommerzielle Unternehmensführung, Unternehmensstrategie und Geschäftsentwicklung tätig. Bei Bristol Myers Squibb leitete sie mehrere unterschiedliche Geschäftsbereiche, dabei sammelte sie unter anderem Erfahrung in einer Führungsposition in ihrem US-amerikanischen Onkologiegeschäft mit einem Jahresumsatz von 2 Milliarden US-Dollar und über 350 Mitarbeitern, sowie in mehreren Positionen in der Geschäftsleitung in Europa mit einem Jahresumsatz von 300 Millionen US-Dollar und mehr als 350 Mitarbeitern. Sie leitete 18 erfolgreiche Produkteinführungen in 24 Monaten. Frau Lock hat einen Abschluss in Krankenpflege vom Royal Melbourne Hospital in Australien und studierte International General Management am CEDEP in Frankreich. Seit 2018 dient sie als Ehrenbotschafterin zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten und ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von Relief Therapeutics.

„Darüber hinaus sind wir stolz darauf, intern Sandy Loreaux zu ernennen, die Al Tenuto ersetzen wird, um unser US-Geschäft und unser talentiertes Team im ganzen Land zu leiten. Die ausgeprägten Fähigkeiten von Frau Loreaux in der Leitung mehrerer Funktionen und Geschäftsbereiche sowie frühere Branchenerfahrungen geben uns das größte Vertrauen in ihre Fähigkeit, unsere strategische Vision für das US-Geschäft in dieser Rolle umzusetzen. Während ich mich auf die enge Zusammenarbeit mit Frau Lock und Frau Loreaux freue, möchte ich Al Tenuto danken, der seit sieben Jahren ein wichtiger Teil unseres Führungsteams ist und eine entscheidende Rolle beim Aufbau unseres US-Geschäfts gespielt hat“, fuhr CEO Michael Porter fort.

Frau Loreaux wird nun die US-Geschäfte des Unternehmens leiten, nachdem sie bereits im November 2021 als Senior Vice President, US Market Access, Pricing & Reimbursement in das Unternehmen eingetreten war. Vor ihrem Eintritt in das Unternehmen war Frau Loreaux als Senior Vice President & General Manager, Critical Care bei Mallinckrodt Pharmaceuticals tätig, wo sie die volle Verantwortung für Gewinn und Verlust trug und für alle Aspekte des US-Geschäfts verantwortlich war. Frau Loreaux wechselte in die Rolle des General Managers, nachdem sie 2018 als Senior Vice President Market Access zu Mallinckrodt kam, wo sie die Erweiterung der Marktzugangsfähigkeiten des Unternehmens während der Transformation der Organisation von einem Hersteller- und Generikaunternehmen zu einem Markenunternehmen für Spezialpharmazeutika leitete. Vor ihrer Tätigkeit bei Mallinckrodt leitete Frau Loreaux die Bereiche Market Access und Commercial Operations bei Bausch Health, nachdem sie 18 Jahre lang bei Sanofi und seinen Vorgängerorganisationen in verschiedenen Rollen mit zunehmender Verantwortung in den Bereichen Medical Affairs, Marketing, Sales Leadership und Market Access tätig war. Frau Loreaux hat einen Abschluss in Pharmazie von der Temple University in den USA.

Über Covis Pharma

Covis, eine 2011 gegründete Gesellschaft mit Hauptsitz in Luxemburg, ist ein weltweit tätiges spezialisiertes Pharmaunternehmen, das therapeutische Lösungen für Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen und chronischen Krankheiten vertreibt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.covispharma.com .