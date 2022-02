Crypto Blockchain Industries (CBI) :

Nombre total d’actions et de droits de vote

au 31 janvier 2022

Au 31 janvier 2022, le capital social en circulation se composait de 242 587 500 actions et représentait un nombre total de droits de vote théoriques* de 242 587 500 et un nombre total de droits de vote exerçables** de

242 234 750.

Sur la base d’une valeur nominale de 0,10 euro, le capital social de CBI s’élève à 24 258 750 €.

Date Nombre total d’actions composant

le capital social Nombre de droit de vote théoriques* Nombre de droit de vote exerçables** 31 janvier 2022 242 587 500 242 587 500 242 234 750

* Conformément à l’article 223-11 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

** Pour information, déduction faite des actions privées du droit de vote.

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-devises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeux vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (metaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. CBI est admise à la cotation sur le compartiment E1 (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io.

