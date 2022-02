ARTEA : ARTEA et PONY s’allient pour faciliter les déplacements des collaborateurs des ARTEPARC grâce à des vélos à assistance électrique partagés

ARTEA et PONY s’allient pour faciliter les déplacements des collaborateurs des ARTEPARC grâce à des vélos à assistance électrique partagés

Paris, le 1er février 2022 – L’entreprise française de vélos en libre-service pony et le Groupe ARTEA, acteur de la transition énergétique et de l’immobilier durable, ont conclu un partenariat afin de proposer des vélos à assistance électrique partagés sur l’ARTEPARC de Meylan.

Le service pony est disponible dans plusieurs communes de l’aire grenobloise, dont le technopôle Inovallée où se trouve l’ARTEPARC Meylan. Les centaines de collaborateurs travaillant à l’ARTEPARC pourront ainsi emprunter et stationner les vélos en libre-service pony au cœur de l’ARTEPARC afin d’effectuer leurs trajets domicile-travail et leurs déplacements professionnels quotidiens.

DES ESPACES DE STATIONNEMENT POUR LES VÉLOS PONY AU CŒUR DE L’ARTEPARC

Les collaborateurs des entreprises travaillant au sein de l’ARTEPARC de Meylan trouveront désormais des vélos pony aux pieds de leurs bureaux. Le Groupe ARTEA a en effet choisi d’implanter ces espaces de stationnement vélo au plus près des occupants de l’ARTEPARC afin de faciliter le recours à cette solution de mobilité verte et innovante.

En étroite collaboration avec les équipes d’ARTEA, pony mettra en place un panel d’actions afin de faciliter la découverte du service. Les collaborateurs bénéficieront d’un accès privilégié au service. Lors de l’ouverture de l’espace de coworking COWORKOFFICE Par PURE PLACES, prévu courant 2022, les équipes de pony proposeront diverses animations, dont des ateliers de remise en selle.

De plus, lors de pics de pollution, ARTEA diffusera les tarifs éphémères et adaptés de pony visant à encourager les collaborateurs à se déplacer à vélo afin de limiter leur impact sur la qualité de l’air Isérois.

UNE PREMIÈRE À INOVALLÉE

Le partenariat entre pony et ARTEA est inédit : pour la première fois, une entreprise installe des places dédiées aux vélos en libre-service afin de faciliter l'accès à ce mode de déplacement durable.

Cette première initiative vise à être reconduite sur d’autres ARTEPARC. Grâce à ce partenariat avec pony, le Groupe ARTEA complète l’écosystème durable et global qu’il bâti depuis sa fondation.

À propos de pony

Pony est une entreprise française de location de vélos, de vélos à assistance électrique et de trottinettes électriques en libre-service. Créée par Paul-Adrien CORMERAIS et Clara VAISSE, pony est implantée dans plusieurs villes européennes où ses services sont plébiscités par les habitantes et les habitants. L'entreprise est fondée sur un modèle participatif original où chaque véhicule est la propriété d’un particulier qui récupère la moitié des revenus de chaque trajet effectué.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

www.getapony.com

À propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l’horizon 2025, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergies renouvelables, produites en France ;

l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dits de 3 ème génération déployés dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

génération déployés dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et les services à valeur ajoutée reposant sur une offre unique de services en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking (Coworkoffice), de coliving (Coloft) et d’hôtellerie Lifestyle.





Depuis 20 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et celui de ses clients vers un monde peu émetteur de CO 2 . Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permette de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Triple Zéro » : zéro carbone, zéro fossile, zéro nucléaire.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Contacts :

PONY

Guillem LEROUX

06 01 29 12 29

guillem@getapony.com



ARTEA

Edouard de CHALAIN

Directeur administratif & financier

+33 1 30 71 12 62



edouard.dechalain@groupe-artea.fr ACTIFIN, communication financière

Alexandre COMMEROT







+33 (0) 7 85 55 25 25



acommerot@actifin.fr





