English Dutch French

Solvay annonce une extension de capacité de PVDF en Europe pour répondre à la demande croissante de batteries pour véhicules électriques

Solvay investit €300 millions pour augmenter la capacité de production de PVDF sur son site de Tavaux (France) à 35 kilotonnes. Cette extension, totalement intégrée et digitalisée, fera de Tavaux le plus grand site de production de PVDF en Europe.

Bruxelles, le 1er février 2022 - 18h00 CET

Solvay renforce sa position de leader sur le marché mondial des batteries lithium-ion en accroissant sa capacité de production du polymère à haute performance Solef® PVDF sur le site de Tavaux, en France. Ce projet fait suite à l'augmentation de sa capacité de production de PVDF annoncée précédemment à Changshu, en Chine. Il portera la capacité de production de Solvay en Europe à 35 kilotonnes, ce qui en fera le plus grand site européen de production de PVDF. Cet investissement sera finalisé d'ici décembre 2023, et permettra de consolider le leadership mondial de Solvay dans ce secteur en tirant parti de la demande croissante de véhicules électriques et hybrides.

La croissance rapide des véhicules électriques et hybrides entraîne une demande sans précédent pour le PVDF, un fluoropolymère thermoplastique utilisé à la fois comme liant et comme revêtement de séparation dans le lithium-ion. Il est un composant essentiel dans la fabrication de batteries plus sûres et avec une autonomie plus grande. Les solutions de Solvay ainsi que les innovations prévues dans le Solef® PVDF doivent permettre à ses clients d'optimiser l'efficacité du stockage d'énergie en augmentant la densité énergétique, la sécurité et la puissance de la batterie.

Solvay développe des solutions pour l'industrie automobile depuis plus de 30 ans. En plus du PVDF, Solvay continue de gagner des parts de marché considérables en fournissant des matériaux qui permettent aux équipementiers automobiles de réduire le poids des véhicules et leurs émissions de CO2. La transition vers l'électrification devant s'accélérer au cours de la prochaine décennie, Solvay est en passe de doubler la valeur du marché adressable par véhicule. Solvay prévoit en effet une augmentation de ses ventes sur son segment Matériaux dans le marché automobile, d'environ €800 millions en 2021 à plus de €2,5 milliards d'ici 2030.

"La demande de véhicules électriques connaît une croissance massive", explique Michael Finelli, président des plateformes de croissance de Solvay. "Nous tirons parti de cette tendance de fond en concentrant nos efforts sur l'innovation qui amènera des nouvelles technologies à nos clients et positionnera Solvay en tant que leader incontesté dans le domaine. Nous sommes inspirés à la fois par les bénéfices environnementaux de la transition vers une mobilité plus propre et par les opportunités commerciales qu'offrent ces nouvelles technologies. Solvay a une longue histoire d'innovation dans les technologies PVDF. Cet investissement important à Tavaux nous permet de consolider notre leadership et démontre une fois de plus notre profond engagement envers nos clients. De plus, ce projet répond à notre stratégie de croissance à long terme, en lien avec nos ambitions de durabilité Solvay One Planet."

Les projets de Solvay à Tavaux constituent un exemple de mise en œuvre concrète de sa stratégie GROW annoncée en novembre 2019, qui prévoit de concentrer ses investissements dans des solutions durables à forte croissance, tels que les matériaux correspondant aux tendances mondiales émergentes. De plus, Solef® PVDF a été reconnu comme une solution rentable et durable par la World Alliance for Efficient Solutions pour sa contribution à une mobilité plus propre. Il a été un composant essentiel du Solar Impulse, le premier avion à énergie solaire à faire le tour du monde, dirigé par Bertrand Piccard, l'aéronaute de renommée mondiale.

Solvay organisera un webcast pour les investisseurs afin de présenter ses technologies de matériaux pour le marché de l'automobile le 2 février 2022 à 15h30 CET, accessible via le lien suivant.

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

Le PVDF ou fluorure de polyvinylidène est un composant essentiel dans la fabrication de batteries lithium-ion.

Pièce jointe