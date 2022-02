English Dutch French

Solvay kondigt investering aan in Europese PVDF-capaciteit om tegemoet te komen aan groeiende vraag naar EV-batterijen

De investering van €300 miljoen ondersteunt een volledig geïntegreerde en gedigitaliseerde PVDF-productie en zal de capaciteit van Solvay's fabriek in het Franse Tavaux opvoeren tot 35 kiloton - waardoor het de grootste PVDF-productiesite in Europa wordt.

Brussel, 1 februari 2022 - 18u00 CET

Solvay breidt zijn leidende positie op de wereldmarkt voor lithium-ionbatterijen verder uit met de uitbreiding van zijn productiecapaciteit voor het zeer performante polymeer Solef® polyvinylideenfluoride (PVDF) op zijn site in Tavaux (Frankrijk). Voortbouwend op de eerder aangekondigde capaciteitsverhoging van de PVDF-fabriek in Changshu (China), zal dit nieuwe project de capaciteit in Europa opvoeren tot 35 kiloton, waardoor de grootste PVDF-productiesite in de regio ontstaat. Deze investering zal voltooid zijn tegen december 2023 en versterkt Solvay's wereldwijde leiderschap op dit gebied, waardoor het bedrijf goed gepositioneerd is om in te spelen op de groeiende vraag naar elektrische en hybride voertuigen.

De snelle groei van elektrische en hybride voertuigen leidt tot een ongeziene vraag naar PVDF, een thermoplastisch fluoropolymeer dat wordt gebruikt als bindmiddel en als separator coating in lithium-ionbatterijen en dat essentieel is voor de ontwikkeling van veiligere batterijen met een groter bereik. De oplossingen en innovatie binnen Solef® PVDF zullen de klanten van Solvay helpen om de efficiëntie van de energieopslag te optimaliseren door de energiedensiteit, de veiligheid en het vermogen van de batterij te verhogen.

Solvay ontwikkelt al meer dan 30 jaar oplossingen voor de automobielindustrie. Naast PVDF verovert Solvay een aanzienlijk marktaandeel door lichtgewichtmaterialen te leveren aan de auto-industrie waardoor het gewicht en de CO2-uitstoot van voertuigen vermindert. Nu verwacht wordt dat de omschakeling naar elektrificatie in het volgende decennium zal versnellen, is Solvay op weg om zijn marktwaarde per voertuig te verdubbelen. Bijgevolg verwacht Solvay dat de verkoop van zijn Materials business aan de automobielmarkt zal groeien van ongeveer €800 miljoen in 2021 tot meer dan €2,5 miljard in 2030.

"De vraag naar elektrische voertuigen groeit enorm", zegt Michael Finelli, voorzitter van Solvay's wereldwijde groeiplatformen. "Wij spelen in op deze krachtige megatrend door ons onophoudelijk te concentreren op innovatie die nieuwe technologieën oplevert voor onze klanten en die Solvay positioneert als een ongeëvenaarde leider op dit gebied. Wij zijn geïnspireerd door zowel de voordelen voor het milieu bij de overgang naar een schonere mobiliteit als door de commerciële mogelijkheden die deze nieuwe technologieën bieden. Solvay heeft een lange geschiedenis van innovatie in PVDF-technologieën en we breiden ons marktleiderschap uit door deze belangrijke investering in Tavaux. Dit bewijst nogmaals onze grote betrokkenheid bij onze klanten en sluit aan bij onze eigen groeistrategie op lange termijn en onze Solvay One Planet duurzaamheidsambities.”

De plannen van Solvay in Tavaux zijn een voorbeeld van de uitvoering van de in november 2019 aangekondigde G.R.O.W.-strategie, die de investeringen concentreert op snelgroeiende, duurzame oplossingen in materialen die afgestemd zijn op belangrijke opkomende megatrends. Solef® PVDF van Solvay is ook erkend als een duurzame en rendabele oplossing door de World Alliance for Efficient Solutions voor zijn bijdrage aan schonere mobiliteit, en was een essentieel onderdeel dat werd gebruikt door Solar Impulse, het eerste vliegtuig ter wereld dat op zonne-energie de wereld rondvliegt onder leiding van de beroemde ballonvaarder Bertrand Piccard.

Solvay geeft een overzicht van zijn materiaaltechnologieën voor de automobielmarkt tijdens een webinar op 2 februari 2022 om 15u30 CET wat toegankelijk is via de volgende link.

