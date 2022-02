Le programme WCM (Women in Capital Markets) Return to Bay Street continue de relancer les carrières des femmes en finance

English French

TORONTO, 01 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- WCM (Women in Capital Markets) est heureuse d'annoncer que les candidatures sont maintenant ouvertes pour la cohorte 2022 de Return to Bay Street (RTBS). Le programme de retour permet aux femmes ayant une expérience professionnelle antérieure dans la finance de revenir dans l'industrie après avoir pris une période de congé. Maintenant dans sa douzième année, ce programme unique a propulsé 92 femmes à des postes de niveau intermédiaire et supérieur dans des institutions financières de premier plan.



«Compte tenu des défis que la pandémie a posés aux parents et aux femmes qui travaillent, le besoin de programmes de retour comme le RTBS ​​est essentiel », déclare Lara Zink, présidente et chef de la direction de WCM. «WCM est fier de collaborer avec un groupe de sponsors engagés pour mettre en œuvre le programme RTBS ​​et pour augmenter de manière proactive la représentation des femmes aux niveaux intermédiaire et supérieur. »

Les candidats retenus reçoivent un contrat de travail rémunéré dans une institution partenaire RTBS, une bourse d'études, un mentorat et une adhésion WCM d'un an. RTBS offre également aux nouvelles Canadiennes la possibilité et le soutien nécessaires pour acquérir une expérience de travail au Canada, entrer en contact avec des cadres supérieurs, naviguer et s'adapter à la culture de travail canadienne.

Cette année, le programme comprend des opportunités dans des domaines plus larges de la finance, notamment la gestion de patrimoine, la technologie, les opérations et les départements de conformité et de réglementation. WCM et ses partenaires RTBS ​​— BMO Marchés des capitaux, BMO Gestion de patrimoine, CIBC, Placements Mackenzie, Manuvie, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, RBC Marchés des Capitaux, Services bancaires et marchés mondiaux Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD et Gestion de patrimoine TD — sont impatients de poursuivre la tradition d'accélérer de façon proactive la représentation des femmes dans l'industrie financière du Canada.

«Le programme RTBS ​​de WCM est réputé pour son succès dans la relance des carrières de femmes hautement qualifiées et expérimentées sur Bay Street, atteignant des niveaux record du nombre de candidats et de bénéficiaires du programme», a déclaré Mary Ann Mendes, directrice générale, BMO Marchés des capitaux et Coprésidente du groupe de travail RTBS. «C'est un honneur et un privilège pour moi d'être coprésidente, inspirant les femmes à travers ma propre expérience personnelle, après avoir rejoint l'industrie en tant que lauréate du prix WCM RTBS ​​en 2012. Alors que le programme atteint sa 12e année, WCM et ses sponsors restent engagés à embaucher des femmes professionnelles de haut calibre grâce à cette initiative, en élargissant la portée pour élargir l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'industrie.»

«Comme nous l'avons constaté ces deux dernières années, la pandémie mondiale a eu un impact disproportionné sur les femmes et aucune industrie n'a été épargnée», fait remarquer Greg DeBienne, directrice générale de Valeurs Mobilières TD et coprésidente du groupe de travail RTBS. «Alors que nous vivons une lutte acharnée pour les talents, le programme WCM RTBS ​​joue un rôle central dans la rétention des femmes professionnelles dans le secteur des marchés des capitaux en leur offrant une voie vers leur carrière réussie après une absence. Le secteur bancaire et financier bénéficie de la diversité accrue de pensée et d'expérience que ces femmes de haut calibre apportent, et je suis ravie d'y participer. »

Pour préparer les candidats à l'expérience de candidature Return to Bay Street, WCM propose une séance d'information le 2 mars 2022 avec d'anciens candidats et des responsables des ressources humaines. Toutes les femmes qui envisagent de postuler sont encouragées à participer.

L'une des principales priorités stratégiques de WCM est d'accélérer la carrière des femmes à tous les niveaux des services financiers canadiens, grâce à des programmes de développement professionnel, des prix et d'autres opportunités de visibilité et de réseautage. Pour plus d'informations sur les programmes de WCM, veuillez visiter wcm.ca/professionals/programs .

À propos de WCM

Nous nous efforçons d'accélérer l'équité, la diversité et l'inclusion dans la finance en renforçant les connaissances en matière d'équité de l'industrie, en amplifiant la diversité des talents et en unissant les entreprises pour conduire le changement au niveau de l'industrie. En tant qu'organisme à but non lucratif fondé en 1995, notre communauté est passée à 3 500 membres professionnels et étudiants, et nos initiatives ont eu un impact sur la carrière d'innombrables étudiants et professionnels à travers le pays. Soutenez notre mouvement vers l'équité et la diversité en finance en rejoignant WCM à wcm.ca/join.

Pour plus d'informations:

media@wcm.ca