Lantronix เปิดตัวโซลูชันที่ใช้กับ IoT ทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโดยใช้เกตเวย์เซลลูลาร์ซีรีส์ G520 ใหม่

โซลูชันนี้กำหนดเป้าหมายในประเภทธุรกิจ 3 ประเภท: ได้แก่อุตสาหกรรม 4.0 ความปลอดภัย และการขนส่ง

February 01, 2022 15:19 ET | Source: Lantronix, Inc. Lantronix, Inc.

Irvine, California, UNITED STATES