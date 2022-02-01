Lantronix依托其新型G520系列蜂窝网关推出应用特定型工业物联网解决方案

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加利福尼亚州尔湾, Feb. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球智能IT和物联网（IoT）安全交钥匙解决方案提供商 Lantronix Inc. （纳斯达克股票代码：LTRX）今天宣布推出针对特定应用的工业物联网解决方案，通过其 G520系列 智能蜂窝物联网设备和服务解决工业4.0、安全和运输市场中的问题。现已上市的具有竞争力的蜂窝工业协议转换器路由器G520 Industrial和高速LTE CAT13和5G通信路由器G520 Security可减少网络安全威胁。G520 Transport将于2022年晚些时候推出。



G520 Industrial和Security网关提供了完整的解决方案，并预先配置了Lantronix屡获殊荣的 ConsoleFlow™ 云技术设备管理，实现通过单一窗口管理远程资产，从而提高运营效率。该产品还为 Lantronix连接服务 进行了预先配置，为北美和全球蜂窝数据计划和VPN安全提供一个便于使用的云平台，以管理SIM和服务。

Lantronix首席执行官Paul Pickle表示：“Lantronix提供应对和解决市场挑战的竞争性解决方案，以针对快速增长的工业物联网市场作出响应。我们提供的软件、硬件和连接服务为客户提供了经过验证的集成和易用性，帮助他们在当今物联网驱动的世界中取得成功。”

根据Berg Insight的数据，2020年全球蜂窝物联网设备发货增长了14%，达到3.027亿台，预计到2025年的复合年增长率（CAGR）为15.8%，达到6.296亿台。

现可提供：

G520 Industrial ，一款具有工业级竞争力的协议转换路由器，具有LTE通信、多个接口和现场总线协议转换（如Modbus、DNP3和IEC），使用ConsoleFlow平台可在数分钟内提供。

，一款具有工业级竞争力的协议转换路由器，具有LTE通信、多个接口和现场总线协议转换（如Modbus、DNP3和IEC），使用ConsoleFlow平台可在数分钟内提供。 G520 Security，支持高速LTE cat13和5G，通过其专用量子Security芯片和Lantronix专有的Infishield™软件套件，可降低网络攻击的可能性。此外，该产品的小型尺寸和以太网供电功能简化了部署。

即将推出：

G520 Transport，基于Lantronix在远程信息处理网关和Wi-Fi移动路由配置领域25年的经验，提供终极的混合解决方案。G520 Transport具有车载Wi-Fi、地理定位、传感器支持和CAN总线读取功能，是一款易于部署和安全管理的解决方案。





如需获取更多信息，请访问： https://www.lantronix.com/products/g520/

关于Lantronix

Lantronix，Inc.是一家为物联网（IoT）和远程环境管理（REM）提供安全交钥匙解决方案的全球供应商，提供软件即服务（SaaS）、互联服务、工程服务和智能硬件。

Lantronix提供可靠、安全和互联的智能边缘物联网和远程管理网关解决方案，帮助客户加快产品上市时间、提高正常运行时间和效率。

Lantronix的产品和服务大幅简化机器人、汽车、可穿戴设备、视频会议、工业、医疗、物流、智能城市、安全、零售、分支机构、服务器机房和数据中心等物联网和IT应用项目的创建、开发、部署和管理。敬请访问 Lantronix网站 ，了解更多信息。

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