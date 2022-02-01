Lantronix 推出基於其新型 G520 系列蜂窩網關的特定應用程式的工業物聯網 (IoT) 解決方案

Chinese (Traditional) Chinese (Simplified) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

爾灣，加利福尼亞州, Feb. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 是一家為智能資訊科技和物聯網 (IoT) 提供安全一站式解決方案的全球供應商，今天宣佈推出針對特定應用程式的工業物聯網解決方案，以其 G520 系列 智能蜂窩物聯網裝置和服務，解決工業 4.0、安全和運輸市場的問題。現已提供的是強勁的蜂窩工業協議路由器 G520 Industrial，以及支援高速 LTE CAT13 和 5G 的 G520 Security 路由器，以減少網絡威脅。G520 Transport 將在 2022 年稍後推出。



G520 工業和安全網關提供完整的解決方案，並預配置 Lantronix 屢獲殊榮的 ConsoleFlow™ 雲端裝置管理功能，透過管理遙距資產的單一平台，提高營運效率。它還預先配置 Lantronix Connectivity Services ，提供北美和全球蜂窩數據計劃和 VPN 安全性，並配備易於使用的雲端平台來管理 SIM 和服務。

Lantronix 行政總裁 Paul Pickle 表示：「為應對快速增長的工業物聯網市場，Lantronix 提供處理和解決市場挑戰的強勁解決方案。我們提供的軟件、硬件及連接服務為我們的客戶提供經驗證整合和易於使用的功能，以在現今以物聯網為首的世界獲取成功。」

根據 Berg Insight，全球蜂窩物聯網裝置在 2020 年的交付增長 14%，達到 3.027 億部，並預計將以複合年增長率 (CAGR) 15.8% 增長，至 2025 年將達到 6.296 億個部。

現已提供產品：

G520 Industrial 是強勁的 LTE 通訊、多介面和現場匯流排協議轉換（例如，Modbus、 DNP3 和 IEC）的工業級協議轉換路由器，使用 ConsoleFlow 平台於數分鐘內提供服務。

是強勁的 LTE 通訊、多介面和現場匯流排協議轉換（例如，Modbus、 DNP3 和 IEC）的工業級協議轉換路由器，使用 ConsoleFlow 平台於數分鐘內提供服務。 G520 Security 支援高速 LTE cat13 和 5G，透過專用的量子 Security 晶片和 Lantronix 專有的 InfiniShield™ 軟件套件減少網絡攻擊的可能性，同時小巧尺寸和 Power Over Ethernet 簡化部署。

即將推出產品：

G520 Transport 基於 Lantronix 在遠程通訊和 Wi-Fi 流動路由方面的 25 年經驗，提供的終極混合解決方案。憑藉在車輛上的 Wi-Fi、位置基礎、感應器啟用和 CAN 總線可讀取功能，G520 Transport 是易於部署和安全管理的解決方案。





如欲了解更多詳情，請瀏覽 https://www.lantronix.com/products/g520/

關於 Lantronix

Lantronix Inc. 是物聯網 (IoT) 和遠程環境管理 (REM) 安全一站式解決方案的全球供應商，提供軟件即服務 (SaaS)、連接服務、工程服務和智能硬件。

Lantronix 協助其客戶透過提供可靠、安全和保持連接的智能物聯網和遙距管理網關解決方案，以加速上市時間及提高營運時間和效率。

Lantronix 的產品和服務在機械人、汽車、可穿戴裝置、視像會議、工業、醫療、物流、智能城市、安全、零售、分行辦公室、伺服器辦公室和數據中心應用方面大幅簡化物聯網和資訊科技項目的建立、開發、部署和管理。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽 Lantronix website 。

請查閱 Lantronix 網誌 了解更多行業討論和更新資訊。請於 Twitter 上關注 Lantronix、觀看我們的 YouTube 影片庫 或在 LinkedIn 與我們聯絡。

1995 年《私人證券訴訟改革法》規定的「安全港」聲明：本新聞稿中陳述的任何陳述如不完全是歷史事實和性質上不屬事實，包括但不限於與我們的解決方案、技術和產品有關的陳述。此等前瞻性陳述是基於我們目前的預期而作出，並受限於重大風險和不確定性，可能導致我們的實際業績、未來業務、財務狀況或業績與我們的歷史業績或任何在本新聞稿中包含的前瞻性陳述明示或暗示的內容產生重大差異。潛在的風險和不確定性包括但不限於以下因素：負面和惡化的地區和全球經濟狀況或市場不穩定性對我們公司業務的影響，包括對客戶購買決定的影響因素；COVID-19 爆發對我們的員工、供應和分銷鏈以及全球經濟的影響；網絡安全風險；美國和外國政府適用法律、法規和關稅的變更；我們成功實施收購策略或整合被收購公司的能力；保護專利和其他所有權的困難和費用；我們的債務水平、我們償還債務的能力及債務協議中的限制；以及我們在 2021 年 9 月 11 日提交給美國證券交易委員會 (SEC) 截至 2021 年 6 月 30 日年度報告的 10-K 表格所包括的任何額外因素，包括該報告第一部分第 1A 項標題為「風險因素」的部分，以及在我們向 SEC 提交的其他公開文件中。額外風險因素可能在我們未來的文件中不時確定。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至本文發佈期日的內容，而且我們不承擔更新此等前瞻性陳述以反映後續事件或情況的任何義務。

© 2022 Lantronix, Inc. 版權所有。Lantronix 是註冊商標。其他商標和商品名稱是其各自所有者的商標。

Lantronix 傳媒聯絡人：

Gail Kathryn Miller

企業營銷及

傳訊經理

電郵﹕media@lantronix.com

電話﹕949-453-7158

Lantronix 分析師及投資者聯絡人：

Jeremy Whitaker

首席財務主任

電郵﹕investors@lantronix.com

電話﹕949-450-7241