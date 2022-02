Hyper Hippo, Principal Desenvolvedor de Idle Games, Lança Dungeon Dwarves na Netflix

French German Japanese Korean Portuguese Spanish

KELOWNA, British Columbia, Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Hyper Hippo Entertainment , líder no desenvolvimento de idle games para dispositivos móveis, lança Dungeon Dwarves pela Netflix.



A Hyper Hippo Entertainment, criadora e editora por trás dos games móveis de sucesso, AdVenture Capitalist, AdVenture Communist e AdVenture Ages, anunciou hoje o lançamento global de uma nova geração de idle games: Dungeon Dwarves. Dungeon Dwarves já está disponível em todo o mundo na App Store, Google Play e Netflix.

Assista ao trailer do Dungeon Dwarves aqui.

“A Hyper Hippo tem o prazer de lançar o primeiro idle game pela Netflix em 15 idiomas em mais de 190 países do mundo”, disse Lance Priebe, Fundador e Diretor de Inovação da Hyper Hippo Entertainment. “Esta é uma oportunidade fantástica de colaboração com uma equipe que claramente ama os games tanto quanto nós e que apoia nossa visão de entreter e inspirar jogadores em todo o mundo.”

No Dungeon Dwarves, os jogadores comandam um grupo de poderosos heróis anões em uma série interminável de desafios mortais. Os jogadores irão fortalecer seus heróis com ouro e equipamentos encontrados nas masmorras, em uma busca ininterrupta por tesouros reluzentes. No verdadeiro estilo Dwarven, seus heróis trocam facilmente a picareta pelo machado para minerar, quando o trabalho exige esmagar pedras ou cortar os trolls!

O Dungeon Dwarves é um idle game divertido e viciante que todos podem jogar e dominar. Seus Dwarves nunca param de lutar, por isso sempre há recompensas reluzentes esperando por você ao fazer o login. Jogue quanto quiser, cada sessão promete um progresso, batalhas mortais, palhaçadas dos Dwarvens e montes de tesouros envolventes!

Com o objetivo de servir jogadores de todo o mundo, a Hyper Hippo irá oferecer suporte ao game com atualizações regulares, incluindo a adição de outros 18 idiomas.

Baixe o game no iPhone ou iPad aqui.

Baixe o game no dispositivo Android aqui.

Jogue na Netflix no seu dispositivo móvel aqui. Certifique-se de que o aplicativo Netflix esteja instalado para iniciar automaticamente a página de games.

A Hyper Hippo Entertainment, vencedora do prêmio Best Places to Work 2021 da Gamesindustry.biz , está contratando. Saiba mais aqui.

Sobre a Hyper Hippo Entertainment:

A Hyper Hippo é um estúdio de entretenimento, focado em criar entretenimento que tenha um impacto positivo no mundo. Fundada em 2012, pelo criador do Club Penguin, Lance Priebe, a Hyper Hippo é criadora dos hits de idle games AdVenture Capitalist e AdVenture Communist. Para mais informação, visite http://www.hyperhippogames.com.

Kit de Imprensa

Encontre recursos de suporte aqui.

Contato com a Mídia

Jennifer Kilback

Hyper Hippo Entertainment

jennifer.kilback@hyperhippo.com

250-448-8550