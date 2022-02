Les résultats d'un sondage confirment que la majorité des Québécois appuient les projets de gaz naturel zéro émissions

English French

CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ OU DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES DES ÉTATS-UNIS

QUEBEC, 02 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Questerre Energy Corporation ("Questerre" ou la "Société") (TSX,OSE:QEC) a rapporté aujourd'hui les résultats du récent sondage québécois sur le développement du gaz naturel avec l’utilisation de nouvelles technologies.

Plus de 66% des Québécois décidés appuient le développement local du gaz naturel et 20% sont sans opinion. Cet appui passe à 74%, avec seulement 15% d'opinions défavorables si de nouvelles technologies sont utilisées afin d’éliminer les émissions, l'utilisation des systèmes d'eau municipaux et l'utilisation de fluides toxiques sous terre. 11% demeurent sans opinion.

Michael Binnion, président et chef de la direction de Questerre, a déclaré : "Il y a plus de trois ans, le gouvernement actuel nous a clairement fait comprendre que son approbation de notre projet dépendait de la démonstration de son acceptabilité sociale. Depuis, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les parties prenantes pour comprendre leurs préoccupations. Les données de ce sondage et le soutien des municipalités locales, des agriculteurs, des syndicats et des Premières Nations montrent les progrès que nous avons réalisés pour atteindre cet objectif."

Le sondage a été réalisé pour l'Association québécoise de l'énergie par Léger Marketing Inc. en octobre 2021. Il a été réalisé auprès de 2 800 Québécois dans toutes les régions de la province. Il comporte une marge d'erreur estimée à 1,9 %, 19 fois sur 20.

Questerre est une entreprise de technologie et d'innovation énergétiques. Elle tire parti de son expertise acquise grâce à une exposition précoce aux réservoirs à faible perméabilité pour acquérir d'importantes ressources de haute qualité. Nous pensons que nous pouvons réussir la transition de notre portefeuille énergétique. Avec les nouvelles technologies propres et l'innovation pour produire et utiliser l'énergie de manière responsable, nous pouvons soutenir à la fois le progrès humain et notre environnement naturel.

Questerre est convaincu que le succès futur de l'industrie pétrolière et gazière dépend d'un équilibre entre l'économie, l'environnement et la société. Nous nous engageons à être transparents et nous respectons le fait que le public doit participer aux choix importants pour notre avenir énergétique.

Avis concernant les énoncés prospectifs



Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des déclarations ou des informations prospectives (" déclarations prospectives "), y compris la conviction de la société que les données de ce sondage et le soutien des villes locales, des agriculteurs, des syndicats et des Premières Nations montrent le processus réalisé pour atteindre l'objectif d'acceptabilité sociale.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur plusieurs facteurs, attentes ou hypothèses importants de Questerre qui ont été utilisés pour élaborer ces énoncés et ces renseignements, mais qui peuvent se révéler inexacts. Bien que Questerre estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, il convient de ne pas s'y fier outre mesure, car Questerre ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Puisque les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, elles comportent, de par leur nature même, des risques et des incertitudes inhérents. En outre, des événements ou des circonstances peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus en raison de nombreux risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, y compris, sans s'y limiter : l'effet de COVID-19 sur les marchés et la demande de pétrole et de gaz naturel ; le fait que les activités d'exploration et de développement de la société concernant ses perspectives soient couronnées de succès ou que des volumes importants de réserves de pétrole et de gaz naturel soient découverts ou, s'ils le sont, qu'ils puissent être produits sur une base commerciale ; la taille et la portée ultimes de toute formation contenant des hydrocarbures sur ses terres ; le fait que les opérations de forage sur ses terrains seront couronnées de succès de telle sorte que d'autres activités de développement dans ces zones sont justifiées ; le fait que Questerre continuera à mener ses opérations d'une manière cohérente avec les opérations passées ; les résultats des activités de forage et de développement seront cohérents avec les opérations passées ; la stabilité générale de l'environnement économique et politique dans lequel Questerre opère ; les résultats de forage ; les taux de production et les taux de déclin des champs ; le maintien général des conditions actuelles de l'industrie ; le moment et le coût de la construction et de l'expansion des pipelines, des installations de stockage et des installations et la capacité de Questerre à assurer le transport adéquat des produits ; les prix futurs des matières premières ; les taux de change et d'intérêt ; le cadre réglementaire concernant les redevances, les taxes et les questions environnementales dans les territoires où Questerre exerce ses activités ; et la capacité de Questerre à commercialiser avec succès ses produits pétroliers et gaziers ; les changements dans les prix des matières premières ; les changements dans la demande ou l'offre des produits de la Société ; des résultats d'exploitation imprévus ou des baisses de production ; des changements dans les lois fiscales ou environnementales, des changements dans les plans de développement de Questerre ou des exploitants tiers des propriétés de Questerre, une augmentation des niveaux d'endettement ou des exigences de service de la dette ; une estimation inexacte des volumes de réserves et de ressources pétrolières et gazières de Questerre ; un accès limité, défavorable ou insuffisant aux marchés financiers ; une augmentation des coûts ; un manque de couverture d'assurance adéquate ; l'impact des concurrents ; et certains autres risques détaillés de temps à autre dans les documents d'information publics de Questerre. Des informations supplémentaires concernant certains de ces risques, attentes ou hypothèses et autres facteurs peuvent être trouvés dans la notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et d'autres documents disponibles sur le profil de la société à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent document et Questerre ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.