Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 2 februari 2022 – 7:00u CET

Fagron verstevigt positie in VS met aankoop van Letco en verkoop van niet-kernactiviteiten

Fagron heeft vandaag Letco Medical gekocht. Letco is een leverancier van farmaceutische grondstoffen, benodigdheden en apparatuur voor magistrale bereidingen in de Verenigde Staten met een verwachte omzet in 2021 van ongeveer US$ 40 miljoen en een verwachte EBITDA-marge van zo’n 11%. De koopprijs voor Letco bedraagt US$ 34 miljoen.

Ook heeft Fagron vandaag 80% van haar contract manufacturing divisie verkocht aan een syndicaat bestaande uit onder andere Signet Healthcare Partners, Bionpharma, Inc en GMS Capital Partners. Deze divisie levert contract manufacturing en private label diensten aan bedrijven in de consumentengezondheidszorg en detailhandel in de Verenigde Staten en genereert zo’n US$ 20 miljoen aan omzet op jaarbasis. De verkoopprijs bedraagt US$ 6 miljoen, waarvan US$ 4 miljoen in contanten en US$ 2 miljoen in de vorm van een seller’s note, en nog eens US$ 4 miljoen bij het realiseren van bepaalde mijlpalen.

Rafael Padilla, CEO van Fagron: “We zijn erg blij met de aankoop van Letco. Samen vormen we een sterke combinatie met een uitgebreid productaanbod, een mooi klantenbestand en uitstekende groeimogelijkheden. Met de aankoop van Letco verstevigt Fagron haar positie in Brands & Essentials in de Verenigde Staten. Hiermee komen we weer een stap dichterbij het realiseren van onze ambitie om de marktleider in dit segment te zijn in de landen waar we actief zijn. We zien er naar uit om de Letco medewerkers te verwelkomen in de Fagron familie. Tegelijkertijd bevordert de verkoop van onze contract manufacturing activiteiten onze focus op het creëren van de toekomst van gepersonaliseerde medicatie.”

Andrew Pulido, Area Leader van Fagron Noord Amerika: “Letco vormt een mooie aanvulling op onze Brands en Essentials activiteiten in Noord Amerika, met hun complementaire productaanbod. Door onze activiteiten te combineren zijn we uitstekend gepositioneerd om verder te groeien, kansen te bieden aan onze werknemers en toonaangevende service te bieden aan onze klanten en de miljoenen patiënten die zij elk jaar bedienen. We kunnen niet wachten om met het gecombineerde team aan de slag te gaan. De afsplitsing van onze contract manufacturing divisie stelt ons in staat om ons te focussen op onze kernactiviteiten. We zien er naar uit om als minderheidsaandeelhouder de groeiplannen van de nieuwe onderneming te ondersteunen.”

De aankoop van Letco financiert Fagron uit haar eigen middelen. Als onderdeel van de verkoop van haar contract manufacturing divisie behoudt Fagron een 20% belang in de nieuwe onderneming. Daarnaast zal de nieuwe onderneming enkele producten voor Fagron blijven produceren.

Verder heeft Fagron overeenstemming bereikt met haar banken over de aanvulling van de huidige duurzame gesyndiceerde kredietfaciliteit van €375 miljoen met een nieuwe gesyndiceerde kredietfaciliteit van €105 miljoen onder vergelijkbare voorwaarden als de bestaande faciliteit.

Over Letco

Letco richt zich op de Amerikaanse markt voor magistrale bereidingen en biedt een uitgebreide portefeuille van chemicaliën, die een breed scala aan therapeutische categorieën bestrijken, evenals benodigdheden, een uitgebreid assortiment doseringsvormen en afgiftesystemen, vooraf gemaakte topische bases, capsules en apparatuur. Letco is gevestigd in Wayne (PA), in de Verenigde Staten.

Sinds de oprichting in 1993 heeft Letco een reputatie opgebouwd als een van de meest innovatieve bedrijven in de magistrale bereidingen industrie. Letco streeft naar de hoogste kwaliteit, wat zich vertaalt in toonaangevende kwaliteitsborgingsprogramma's, strikte kwaliteitscontroleprocedures en een goede staat van dienst bij de FDA.

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonalizeerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

