COMPAGNIE LEBON se renforce dans le private equity aux côtés de Re-Sources Capital

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 2 février 2022 à 8 heures

La Compagnie Lebon se renforce dans le Private Equity de proximité pour les PME en s’associant au

fonds entrepreneurial Re-Sources Capital

La Compagnie Lebon et la société de capital investissement Re-Sources Capital annoncent un accord de rapprochement, à travers une prise de participation de 50,01% par la Compagnie Lebon, pour créer un acteur français de référence du Private Equity de proximité.

La Compagnie Lebon est active depuis plus de 50 ans dans l’investissement et depuis plus de 30 ans dans le capital investissement des PME et ETI via sa filiale Paluel-Marmont Capital, avec des participations de 5 à 15 millions d’euros. Elle compte 80 millions d’euros d’actifs sous gestion. Ce partenariat marque son intention de devenir un acteur significatif de l’investissement dans des entreprises régionales avec un fort potentiel de développement.

Re-Sources Capital, société lilloise active dans le nord de la France et la Belgique, s’est spécialisée depuis sa création en 2014 dans l’investissement et l’accompagnement de PME sur le segment Small Cap.

S’appuyant sur un écosystème d’entrepreneurs-souscripteurs dynamiques, Re-Sources Capital joue un rôle d’actionnaire actif et de long terme auprès d’entrepreneurs dynamiques en investissant à leurs côtés des « tickets » entre moins de 1 million et 5 millions d’euros.

La Compagnie Lebon, qui a souscrit au troisième fonds entrepreneurial de proximité de Re-Sources Capital, va mobiliser son savoir-faire, ses capitaux et réseaux pour amorcer de nouveaux fonds régionaux en France. Ensemble, les équipes de Compagnie Lebon et de Re-Sources Capital ont l’ambition de décliner dans les différentes régions françaises ce modèle d’investissement de proximité qui a fait ses preuves dans la région Nord, en s’appuyant sur cette dynamique forte de fonds d’entrepreneurs régional.

La finalisation de cette transaction interviendra au plus tard en mars 2022 sous réserve de l’approbation des dernières autorisations préalables.

Philippe AOUN, Directeur général de Compagnie Lebon, a déclaré : « Nous sommes très heureux de cette association avec l’équipe de Re-Sources Capital, dont l’activité d’investissement de proximité renforce notre présence dans l’accompagnement des PME françaises. Le segment Small Cap présente de nombreuses opportunités. Nous souhaitons devenir l’un des acteurs référents de ce marché grâce au savoir-faire de Re-Sources Capital, démontré par ses performances à date, et à la complémentarité de nos deux sociétés. »

Pascal PALUEL-MARMONT, Président du Conseil d’administration de Compagnie Lebon, a ajouté : « Nous entamons aux côtés de Re-Sources Capital une nouvelle phase de développement prometteuse pour nos métiers d’investissement. Ce partenariat est en ligne avec l’ADN du groupe Lebon Paluel-Marmont et notre ambition de création de valeur à long terme. »

Romain RASTEL, Matthieu BILLOIR et Franz BEAURAIN, fondateurs de Re-Sources Capital, ont déclaré : « Nous nous réjouissons de joindre notre avenir à celui de la Compagnie Lebon, dans une volonté commune d’agir en vue de concrétiser un projet de développement ambitieux et entrepreneurial en nous appuyant sur l’expérience et le réseau de la Compagnie Lebon et ainsi nous permettre ensemble d’investir activement dans des PME de croissance, de les accompagner dans leur développement et d’agir en proximité auprès des dirigeants, par le biais d’un solide réseau d’entrepreneurs-souscripteurs. »

A propos de Re- S ources C apital :

Re-Sources Capital est un acteur du capital d’investissement entrepreneurial et indépendant, gérant des fonds souscrits par plus de 150 chefs d’entreprise et quelques mutuelles, et qui accompagne des entrepreneurs dans leurs projets de croissance. Dans le cycle de vie d’une entreprise, Re-Sources Capital intervient sur des opérations de capital développement et de capital transmission. La société, dont le siège social est situé à La Madeleine près de Lille, a été agréée par l’AMF en 2014 sous le numéro GP-14000042.

A propos de la Compagnie Lebon :

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C) est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe quatre métiers complémentaires. Le secteur financier regroupe le Capital investissement avec Paluel-Marmont Capital et l’Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation. Le secteur exploitation comprend quant à lui l’hôtellerie avec les Hôtels Esprit de France, le thermalisme avec les Thermes Spa et hôtels Sources d’Équilibre, ainsi qu’une activité patrimoniale.

