Hepsor ASi Läti tütarettevõte Kvarta SIA sõlmis arendusprojekti ehituse finantseerimiseks laenulepingu summas 7,5 mln eurot

English Estonian

Hepsor AS tütarettevõtte Kvarta SIA ja Bigbank AS Läti filiaal allkirjastasid 1. veebruaril 2022 laenulepingu summas 7,5 miljonit eurot. Kolmeaastase tähtajaga laenu eesmärk on finantseerida Riias Gregora 2a Kuldigas Parks’i projekti, mille raames ehitatakse kaks kortermaja kokku 116 korteriga. Tänaseks on sõlmitud 22 võlaõiguslikku müügilepingut. Ehitusega alustati 2021. aasta kolmandas kvartalis ning Kuldigas Parks projekti eeldatav valmimine on 2023. aasta teises kvartalis.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on Hepsoril Lätis arendamisel kolm elukondlikku projekti. Lisaks Kuldigas Parks’i on Riias arendamisel Balozu 9 elukondlik projekt, mille kõik 18 korterit on juba müüdud ning mis valmib 2022. aasta esimeses pooles. 2021. aasta lõpus sai ehitusloa Marupes Darzs’i nelja kortermajaga projekt, milles on kokku 92 A-energiaklassi korterit. Projekt valmib eeldatavalt 2023. aasta suvel ning korterite müügiga on juba alustatud.

Lisainfo:

Rohkem infot Kuldigas Parks’i ja Marupes Darzs’i projektide kohta leiab https://hepsor.lv/kuldigasparks/en/ ja https://hepsor.lv/marupesdarzs/en/ .

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee