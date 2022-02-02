Indegene聘请Tech Mahindra的Pankaj Kakkar以加强其全球运营

Chinese (Simplified) Japanese

美国新泽西州普林斯顿和印度班加罗尔, Feb. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技术先导型医疗保健解决方案提供商Indegene，宣布任命Tech Mahindra前医疗保健服务提供商交付总监Pankaj Kakkar，以加强其全球运营。Pankaj是一名技术行业资深人士，在领导岗位上积逾了三十年的丰硕经验。



Indegene联合创始人兼执行副总裁Anand Kiran表示：“随着医疗保健组织逐渐加速其数字化转型进程，Indegene亲眼见证了显著增长，使得这些组织拥有深厚的行业专业知识和目标适用型技术。Pankaj在建立全球交付中心、领导和扩展业务运营以及为各地区客户提供建议和管理方面所具备的专业知识，对于保持Indegene的稳定增长至关重要。通过运用当代企业技术、加强数据系统和打造面向未来的组织系统与流程，Pankaj将制定相应战略并扩大全球运营规模，以进一步推进Indegene助力医疗保健组织做好应对未来准备的远大目标。”

Indegene最近从凯雷集团（Carlyle Group）和布莱顿公园资本（Brighton Park Capital）筹集了2亿美元，以加速其全球扩张并进一步加强其并购活动。仅在疫情期间，该公司就雇佣了2000多名员工，其在全球各地的员工总数已逾4000人。随着医疗保健组织逐步适应“数字化先行”模型并在全球市场发展壮大，Indegene的全球运营团队凭借其强大的陆上和近岸海域功能增强了自身敏捷性。

单击以下图片或链接可获取本通稿随附媒体摘录：

Indegene全球运营高级副总裁Pankaj Kakkar补充道：“医疗保健行业在数字应用方面正在快速赶超同行。 Indegene已成为该行业值得信赖的专业解决方案提供商。我很高兴成为Indegene活力团队的一员，并为其增长做出自身贡献。我相信，我们将进一步加强全球运营，以实现有效且高效的交付，并为我们的众多客户创造双赢局面。”

关于Indegene

Indegene是一家技术先导型医疗保健解决方案提供商。公司采用敏捷且可扩展的运营模式，将深厚的行业专业知识和目标适用型技术相结合。众多领先的全球性医疗保健组织每天依靠Indegene提供有效而高效的临床、医学和商业成果。从战略到执行，Indegene助力医疗保健机构做好应对未来的充分准备。如需了解Indegene如何实现其宗旨的更多信息，请访问 www.indegene.com