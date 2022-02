Finnish Swedish English

Lehdistötiedote

2.2.2022 klo 14.00

Aktian ja Alexander Corporate Financen yritysjärjestely on toteutunut

Aktia Pankki Oyj ja investointipankki Alexander Corporate Finance Oy (”ACF”) tiedottivat 30.11.2021 järjestelystä, jossa Aktia tulee omistamaan 20 % ACF:n osakekannasta. Järjestelyn edellytyksenä ollut Finanssivalvonnan hyväksyntä on saatu, ja osapuolet ovat päättäneen järjestelyn toteuttamisesta 2.2.2022.

Järjestelyn toteutumisen myötä Alexander Corporate Financen nimi vaihtuu muotoon Aktia Alexander Corporate Finance Oy.

Lisätietoja:

Jaakko Niemelä, toimitusjohtaja, Alexander Corporate Finance

puh. 050 549 5501

Anssi Huhta, pankkitoiminnasta vastaava johtaja, Aktia

puh. 050 342 3125

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolilla Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.6.2021 olivat 15,6 miljardia euroa ja taseen arvo 11,2 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Alexander Corporate Finance Oy on perustettu vuonna 1988. ACF on yksi johtavista investointipankeista Suomessa ja se on saavuttanut TOP3-aseman listautumisten pääjärjestäjänä Nasdaq Helsingin Pörssiin sekä markkinajohtajuuden hyväksyttynä neuvonantajana First North -yhtiöille. Lisäksi yhtiö tarjoaa rahoituksen järjestämistä pienille ja keskisuurille yrityksille sekä toimii taloudellisena neuvonantajana yrityskaupoissa ja arvonmäärityksen asiantuntijana. ACF:n palveluksessa on kymmenen henkilöä ja sen toimisto sijaitsee Helsingissä.