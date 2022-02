Nuvei tiendra une journée consacrée aux marchés des capitaux le 28 mars 2022

English French

MONTRÉAL, 02 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou l’« entreprise ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui la tenue de sa première journée consacrée aux marchés des capitaux, qui aura lieu à New York, le lundi 28 mars 2022.



À cette occasion, la direction présentera des informations et un aperçu des activités, des solutions de la société, ainsi qu’un survol des occasions sur les marchés. Une séance de questions-réponses est également prévue. Les présentations devraient commencer à 10 h (HE) et se terminer vers 14 h (HE). Il sera obligatoire de s’inscrire pour assister à l’événement en personne, et le nombre de places sera limité (et pourra être modifié) en raison des protocoles liés à la COVID-19.

Nous vous invitons aussi à regarder la présentation en ligne que nous rendrons disponible sur le site Web des Relations avec les investisseurs de Nuvei, au https://investors.nuvei.com, sous l’onglet « Événements et présentations ».

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans plus de 200 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge par Nuvei de plus de 500 modes de paiement locaux et alternatifs, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com .

Personne-ressource :