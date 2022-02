Exterro Law Enforcement Grant Program gibt Empfänger für 2021 bekannt

French German

PORTLAND, Oregon, Feb. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., der bevorzugte Anbieter von Softwareanwendungen im Bereich Legal Governance, Risks & Compliance (Legal GRC), die speziell auf die Anforderungen der internen Rechts-, Datenschutz- und IT-Teams von Global 2000- und AmLaw 200-Organisationen abgestimmt sind, gab heute die ersten fünf Empfänger von Zuschüssen des Exterro Law Enforcement Grant Program bekannt. Diese verdienten Strafverfolgungsbehörden erhalten Software- und Schulungspakete im Wert von mehreren tausend Dollar, einschließlich eines einjährigen Abonnements für die digitale FTK-Forensik-Toolkit-Software-Suite und den Exterro Forensics Training Pass, der ein Jahr lang eine unbegrenzte Anzahl an Schulungen bietet.



Die Strafverfolgungsbehörden verlassen sich seit über drei Jahrzehnten auf die FTK-Technologie, um Kriminelle vor Gericht zu bringen und Terrorismus, Menschenhandel, Ausbeutung von Kindern, Cyberkriminalität und andere Verbrechen zu stoppen. Jetzt, da FTK Teil der Technologie-Suite von Exterro ist, hat Exterro dieses Zuschussprogramm gestartet, um sein kontinuierliches Engagement für die Strafverfolgungsbehörden zu demonstrieren, die in den Kommunen tätig sind.

Von den vielen verdienstvollen Bewerbern werden die folgenden fünf Strafverfolgungsbehörden Zuschüsse erhalten:

Liberty Police Department, Liberty, NC

Shelby Township Police, Shelby Township, MI

Lake Havasu City Police Department, Topock, AZ

Scott County Sheriff’s Office, Davenport, IA

Venice Police Department, Venice, FL



Diese Behörden sehen sich, wie viele andere auch, mit Haushaltsproblemen konfrontiert, die ihre Möglichkeiten zur Verarbeitung digitaler Beweismittel einschränken. Ein Zuschussempfänger erläuterte: „Unser Budget ist äußerst knapp bemessen. In diesem Jahr können wir wahrscheinlich mehrere veraltete Fahrzeuge, die kaum noch einsatzfähig sind, nicht ersetzen. Wir haben intern nicht die Möglichkeit, jede Art von digitalem Beweismaterial zu verarbeiten, und müssen die gesamte Verarbeitung dieser Art von Beweismaterial auslagern. Das ist teuer, zeitaufwändig und hat uns bei zahlreichen Ermittlungen erheblich behindert.“

Trey Tramonte, Vice President of Sales von Exterro, war bei der Einführung des Zuschussprogramms federführend beteiligt. Er sagte: „Wir freuen uns sehr, das Law Enforcement Grant Program von Exterro aufzulegen, das ursprünglich 2008 von AccessData ins Leben gerufen wurde. Unser Ziel ist es, den Strafverfolgungsbehörden Zugang zu der Technologie zu verschaffen, die sie benötigen, um ihre Fälle zu bearbeiten und Kriminelle zeitnah vor Gericht zu bringen. Zu viele Behörden sind immer noch darauf angewiesen, ihre Daten an die regionalen Computerforensik-Labore des FBI oder an die Forensik-Labore anderer bundesstaatlicher Stellen zu senden, die in vielen Fällen einen Bearbeitungsrückstand von mehr als 12 Monaten aufweisen.“

Exterro vergibt über das Law Enforcement Grant Program zweimal pro Kalenderjahr Zuschüsse an fünf Empfänger. Um mehr über das Programm zu erfahren oder um Zuschüsse zu beantragen, besuchen Sie die Homepage auf Exterro.com.

Über Exterro

Exterro versetzt Rechtsteams in die Lage, ihre Anforderungen im Bereich Legal Governance, Risk and Compliance (Legal GRC) proaktiv und beweiskräftig zu verwalten. Unsere Legal GRC-Software ist die einzige umfassende Plattform, die die komplexen Zusammenhänge von Datenschutz, Rechtsvorgängen, digitalen Ermittlungen, Reaktionen auf Cybersicherheit, Compliance und Information Governance automatisiert. Tausende von Rechtsteams auf der ganzen Welt in Unternehmen, Anwaltskanzleien, Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden vertrauen unserer integrierten Legal GRC-Plattform, um ihre Risiken zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf exterro.com .