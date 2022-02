Le programme de subventions d'Exterro pour l'application du droit annonce les bénéficiaires de 2021

French German

PORTLAND, Oregon, 02 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., le fournisseur privilégié de logiciels de GRC juridique spécifiquement conçus pour les équipes juridiques, de confidentialité et informatiques internes des organisations Global 2000 et AmLaw 200, a annoncé aujourd'hui avec fierté les cinq premiers bénéficiaires du Programme de subventions d'Exterro pour l'application du droit . Ces organismes chargés de l'application de la loi recevront des logiciels et des modules de formation d'une valeur de plusieurs milliers de dollars, y compris un abonnement d'un an à la suite logicielle FTK Digital Forensic Toolkit et Exterro Forensics Training Pass pour une formation illimitée pendant un an.



Les organismes d'application du droit s'appuient sur la technologie FTK depuis plus de trois décennies afin de traduire les criminels en justice et mettre fin au terrorisme, à la traite des êtres humains, à l'exploitation des enfants, à la cybercriminalité et à d'autres crimes. Maintenant que FTK fait partie de la suite technologique Exterro, Exterro a créé ce programme de subvention dans le but de démontrer son engagement continu envers les professionnels de l'application du droit qui servent nos communautés.

Parmi les nombreux candidats méritants, les cinq organismes chargés de l'application du droit suivants recevront des subventions :

Commissariat de police de Liberty, Caroline du Nord

Commissariat de police du canton de Shelby, Michigan

Commissariat de police de Lake Havasu City, Topock, Arizona

Bureau du shérif du comté de Scott, Davenport, Iowa

Commissariat de police de Venise, Floride



Ces organismes, comme beaucoup d'autres, sont confrontés à des défis budgétaires qui limitent leur capacité à traiter les preuves numériques. Comme l'a expliqué un récipiendaire de subventions, « notre budget est extrêmement restreint. Cette année, nous ne serons probablement pas en mesure de remplacer plusieurs véhicules vieillissants qui sont à peine maintenus fonctionnels. Nous n'avons pas la capacité interne de traiter quelque type de preuves numériques que ce soit et devons externaliser tout traitement de ce type de preuves. Cela est coûteux, chronophage et nous gêne considérablement dans de nombreuses enquêtes. »

Trey Tramonte, vice-président des ventes d'Exterro, a aidé à lancer le programme de subvention. Il a déclaré : « Nous sommes très heureux de lancer le programme de subvention d'Exterro pour l'application du droit, qui a été initialement lancé par AccessData en 2008. Notre objectif est d'aider les organismes d'application du droit à avoir accès à la technologie dont ils ont besoin pour mener à bien leurs enquêtes et traduire les criminels en justice en temps voulu. Trop d'organismes dépendent encore de l'envoi de leurs données aux Laboratoires régionaux de criminalistique informatique du FBI ou aux laboratoires médico-légaux d'autres organismes d'État, qui ont des retards de plus de 12 mois dans de nombreux cas. »

Le programme de subventions d'Exterro pour l'application du droit accorde des subventions à cinq bénéficiaires deux fois par année civile. Pour en savoir plus sur le programme ou pour demander des subventions, rendez-vous sur sa page d'accueil ou sur Exterro.com.

À propos d'Exterro

Exterro permet aux professionnels du droit de gérer de manière proactive et défendable leurs exigences de gouvernance, risque et conformité (GRC). Notre logiciel de GRC juridique est la seule plateforme complète qui automatise les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations légales, les enquêtes numériques, la réponse cybersécuritaire, la conformité et la gouvernance des informations. Des milliers d'équipes juridiques à travers le monde, au sein de sociétés, cabinets juridiques, administrations publiques et organismes chargés de l'application du droit, font confiance à notre plateforme de GRC intégrée et obtiennent des résultats positifs à moindre coût. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : exterro.com .