Neu firmiertes GoTo präsentiert moderne IT-Management-Lösung für flexibles Arbeiten

BOSTON, Feb. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Firma GoTo, ehemals LogMeIn, präsentiert heute ihr neues IT-Management und -Support Produkt GoTo Resolve. Die Lösung modernisiert den IT-Support, indem sie alle Tools zusammenführt, die kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) benötigen. Auf diese Weise lassen sich Mitarbeiter flexibel und sicher verwalten und unterstützen. Die umfangreiche kostenlose Version bietet Unternehmen jeder Größe sicheres IT-Management und IT-Support auf Premium-Niveau.



Speziell IT-Teams, die Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten betreuen, müssen sich mit vielen neuen Anwenderproblemen auseinandersetzen. Wenn ein großer Teil der Beschäftigten zuhause oder mobil arbeitet, kann das zu Stress für die IT-Abteilung sowie zu Frustration bei den Mitarbeitern führen. GoTo Resolve vereint GoTo’s jahrelange Erfahrung im IT-Management und IT-Support mit einem neuen Conversational Ticketing-Feature und schafft damit die dringend benötigte Kontinuität in der Benutzerfreundlichkeit. Das neue Produkt erfüllt die heutigen IT-Anforderungen an eine moderne, intuitive Benutzeroberfläche. Es bietet Sicherheit auf Enterprise-Level, einschließlich bislang einmaliger Zero-Trust-Zugangskontrollen. GoTo Resolve lässt sich innerhalb weniger Minuten einrichten.

„GoTo Resolve bietet IT-Führungskräften einen ganzheitlichen Ansatz für die IT-Anforderungen der heutigen Digital-First-Belegschaft. Es verändert die Zusammenarbeit der Anwender und des IT-Teams, die über den Service Desk grundlegend anders interagieren werden“, so Dave Campbell, Vice President of Product für GoTo Resolve und Remote Solutions Group bei GoTo. „Reaktionsschnelle und proaktive Support-Funktionen sind in einer einzigen Oberfläche zusammengefasst, der Ansatz für Problemanfragen und -lösungen ist dialogbasiert und stützt sich auf eine einzigartige Zero-Trust-Sicherheitsstruktur. Damit haben wir ein Produkt entwickelt, das auf die täglichen Probleme von IT-Teams abgestimmt ist. Das Feedback auf die Beta-Version in den letzten Monaten war sehr vielversprechend. Hervorgehoben wurden vor allem die Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit von GoTo Resolve sowie die Tatsache, dass das Tool speziell auf die Anforderungen der Servicemitarbeiter zugeschnitten ist. GoTo Resolve hilft, alle Geräte sicher und funktionsfähig zu halten, während die Mitarbeiter unabhängig von ihrem jeweiligen Standort produktiv arbeiten können.“

GoTo Resolve beinhaltet folgende Funktionen:

Multi-Plattform-Support : Alle Systeme werden unterstützt - PC, Mac, iOS, Android und Chromebooks.

: Alle Systeme werden unterstützt - PC, Mac, iOS, Android und Chromebooks. Remote-Zugriff und -Support-Tools ermöglichen die schnelle Bearbeitung und Lösung von Problemen, mit oder ohne Anwesenheit des Endbenutzers.

ermöglichen die schnelle Bearbeitung und Lösung von Problemen, mit oder ohne Anwesenheit des Endbenutzers. Background Device Management vereinfacht den Support durch schnelles Abrufen von Systemdiagnosen sowie den Zugriff auf Eingabeaufforderungen und Dateien von bereitgestellten Hosts, ohne eine Remote-Sitzung starten zu müssen.

vereinfacht den Support durch schnelles Abrufen von Systemdiagnosen sowie den Zugriff auf Eingabeaufforderungen und Dateien von bereitgestellten Hosts, ohne eine Remote-Sitzung starten zu müssen. Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur : Eine zusätzliche Sicherheitsebene erfordert bei Fernzugriff und Automatisierung eine zweite, eindeutige Verifizierung.

: Eine zusätzliche Sicherheitsebene erfordert bei Fernzugriff und Automatisierung eine zweite, eindeutige Verifizierung. Conversational Ticketing ermöglicht die nahtlose Verbindung von Support-Anfragen und den entsprechenden Lösungen. Sowohl die Mitarbeiter als auch die IT-Experten können Tickets direkt über Messaging-Apps wie Microsoft Teams erstellen.

ermöglicht die nahtlose Verbindung von Support-Anfragen und den entsprechenden Lösungen. Sowohl die Mitarbeiter als auch die IT-Experten können Tickets direkt über Messaging-Apps wie Microsoft Teams erstellen. Remote Execution : Automatisierung manueller Aufgaben auf allen Endgeräten.

: Automatisierung manueller Aufgaben auf allen Endgeräten. Zero-download Kamera Sharing: ermöglicht IT-Support auch für nicht verbundene Geräte, private W-LAN-Verbindungen, Drucker.



Diese Funktionen sind aber erst der Anfang. Im Laufe des Jahres wird GoTo Resolve kontinuierlich erweitert, um IT-Führungskräfte bei der Lösung von IT-Problemen zu unterstützen. In den kommenden Monaten will GoTo unter anderem die Fernüberwachungs- und Remote-Management-Features ausbauen, Sicherheitsfunktionen für Endgeräte implementieren und Out-of-Box ITSM-Integrationen einführen.

„IT-Einkäufer haben ein großes Interesse an konsolidierten Anwendungen, die Remote-Management- und Remote-Support-Lösungen mit integrierter Zero-Trust-Sicherheit vereinen. Vor allem KMUs suchen nach robusten Support-Tools, die auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind“, so Sean Spradling, Senior Analyst bei Wainhouse Research. „Der kostenlose Einstieg und Funktionen wie Conversational Ticketing mit Integrationen von Drittanbietern sind für dieses Marktsegment sehr attraktiv.“

Mit GoTo Resolve sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung der Unified-Communications-and-Collaboration (UCC)-Lösungen von GoTo Connect verfügt GoTo über ein einzigartiges Tool-Set, das Unternehmen bei der Anpassung an das zunehmend flexible Arbeiten unterstützt. Die neuen Produkte von GoTo ermöglichen es den IT-Teams von KMUs, ihre Systeme nahtlos zu verwalten und besser mit ihren Mitarbeitern zu kommunizieren. Sie gelangen schneller an die relevanten Informationen und können Probleme gezielt beheben. Durch die Integration der Produkte GoTo Connect und jetzt GoTo Resolve können IT-Verantwortliche Benutzer, Zugriffsrechte und Konfigurationen über eine einzige Anwendung verwalten. Zusätzliche Möglichkeiten bietet die geplante Einbindung der Kommunikations- und Kollaborationstechnologien und IT-Support-Tools.

GoTo Resolve ist ab sofort verfügbar. Es kann in einer kostenlosen-Version oder ab 67 Euro pro Monat genutzt werden. Weitere Informationen unter http://www.goto.com/resolve

Über GoTo

Die Software für flexibles Arbeiten von GoTo, einschließlich GoTo Connect, GoToResolve, Rescue, Central und mehr, wurde für IT-Abteilungen kleiner und mittelständischer Unternehmen entwickelt, ist aber auch leistungsfähig genug für große Unternehmen oder Konzerne. Die Software wurde entwickelt, um die Anforderungen von Endanwendern in den Bereichen Unified Communications & Collaboration (UCC) sowie IT-Management und -Support zu unterstützen. Fast 800.000 Kunden tragen dazu bei, dass mehr als eine Milliarde Menschen über die UCC-Produkte von GoTo an Meetings, Webinaren, Kursen und Schulungen teilnehmen. Hinzu kommen über eine halbe Milliarde Verbindungen über die Fernzugriffs- und Support-Tools des Unternehmens. GoTo setzt sich mit dieser Entwicklung dafür ein, dass die Zeit am Arbeitsplatz gut genutzt wird und mehr Zeit außerhalb der Arbeit für die Anwender verfügbar ist. Mit über 3.000 Mitarbeitern weltweit und einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde US-Dollar hat das auf Fernzugriff spezialisierte Unternehmen seinen physischen Hauptsitz in Boston, Massachusetts (USA), und verfügt über weitere Niederlassungen und zahlreiche Mitarbeiter im Home-Office in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Australien und an anderen Standorten.

Medienkontakt

Jen Mathews

Press@goto.com

617-279-2443