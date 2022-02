La société nouvellement renommée GoTo révolutionne le paysage du support informatique avec GoTo Resolve, un nouveau produit de gestion informatique moderne conçu pour répondre aux besoins actuels d'une main-d'œuvre flexible

French German Dutch Portuguese Spanish

BOSTON, 02 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La nouvelle société GoTo, anciennement LogMeIn , a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau produit de gestion et de support informatiques (ITSM), GoTo Resolve . GoTo Resolve modernise le support informatique en réunissant tous les outils dont les petites et moyennes entreprises (PME) ont besoin pour gérer et assister leurs employés de manière flexible, sécurisée et conversationnelle. GoTo Resolve inclut une version gratuite riche en fonctionnalités qui rend accessible aux entreprises de toutes tailles une gestion et un support informatiques sécurisés et de qualité supérieure.



Avec des équipes informatiques qui assistent les employés dans des lieux aussi divers que le siège de l'entreprise, les bureaux à domicile dispersés et les employés en déplacement, les problèmes informatiques ont augmenté et évolué, imposant un stress supplémentaire à ces équipes et provoquant une plus grande frustration chez les employés. GoTo Resolve simplifiera les processus et assurera la cohérence indispensable à l'expérience informatique en alliant dans un produit unique et renforcé les années d'expertise de GoTo dans la gestion et le support informatiques de classe mondiale avec une toute nouvelle fonctionnalité de support conversationnel. Le nouveau produit est conçu pour répondre aux principaux besoins informatiques d'aujourd'hui dans une interface moderne et intuitive, avec une sécurité de niveau entreprise. Il inclut les premiers contrôles d'accès Zero Trust, une facilité d'utilisation de niveau consommateur et la possibilité de déploiement en quelques minutes gratuitement ou à un prix compétitif.

« GoTo Resolve offre aux responsables informatiques une approche globale pour répondre aux besoins informatiques des salariés de plus en plus hybrides. Ce que nous avons lancé sur le marché va fondamentalement changer et démocratiser la façon dont les employés interagissent avec les centres de service et la façon dont l'informatique répond aux problèmes », a déclaré Dave Campbell, vice-président Produit pour GoTo Resolve et le groupe des solutions à distance chez GoTo. « Que ce soit en réunissant des fonctionnalités de support réactives et proactives dans une seule interface, en développant une approche conversationnelle des demandes et des résolutions de problèmes, ou en introduisant une architecture de sécurité Zero Trust innovante, nous avons conçu un produit ciblant les difficultés auxquelles les équipes informatiques sont confrontées au quotidien. Au cours des derniers mois, les réactions positives à la version bêta de GoTo Resolve ont été très encourageantes. Elles mettent en avant la rapidité et la facilité d'utilisation, ou le fait que GoTo Resolve est un outil conçu pour optimiser l'expérience des utilisateurs. GoTo Resolve améliore l'expérience globale de chacun en assurant la sécurité et le bon fonctionnement des appareils, tandis que les employés restent productifs quel que soit l'endroit où ils choisissent de travailler. »

GoTo Resolve inclut des fonctionnalités telles que :

Le support multiplateforme permet à l'informatique de répondre aux besoins de tous les utilisateurs sur tous les appareils grâce à la prise en charge de tous les systèmes : PC, Mac, iOS, Android et Chromebooks.

permet à l'informatique de répondre aux besoins de tous les utilisateurs sur tous les appareils grâce à la prise en charge de tous les systèmes : PC, Mac, iOS, Android et Chromebooks. Les outils d'accès et de support à distance permettent de trier et de résoudre les problèmes de manière cohérente et rapide avec ou sans la présence d'un utilisateur final.

permettent de trier et de résoudre les problèmes de manière cohérente et rapide avec ou sans la présence d'un utilisateur final. La gestion des dispositifs en arrière-plan simplifie l'assistance en permettant d'obtenir rapidement des diagnostics système, d'accéder à des invites de commande et de gérer des fichiers à partir d'hôtes déployés sans devoir lancer une session à distance.

simplifie l'assistance en permettant d'obtenir rapidement des diagnostics système, d'accéder à des invites de commande et de gérer des fichiers à partir d'hôtes déployés sans devoir lancer une session à distance. L'architecture de sécurité Zero Trust ajoute une couche de sécurité supplémentaire, la première du genre, pour l'accès à distance et l'automatisation qui, avec le Zero Trust, nécessite une deuxième vérification unique par chacun.

ajoute une couche de sécurité supplémentaire, la première du genre, pour l'accès à distance et l'automatisation qui, avec le Zero Trust, nécessite une deuxième vérification unique par chacun. Le système de support conversationnel établit un lien fluide entre les demandes et les résolutions en permettant aux employés et aux professionnels informatiques de créer et de gérer des tickets d'assistance directement à partir d'applications de messagerie professionnelle comme Microsoft Teams.

établit un lien fluide entre les demandes et les résolutions en permettant aux employés et aux professionnels informatiques de créer et de gérer des tickets d'assistance directement à partir d'applications de messagerie professionnelle comme Microsoft Teams. L'exécution à distance libère de précieuses ressources informatiques en automatisant les tâches manuelles sur tous les points de terminaison simultanément.

libère de précieuses ressources informatiques en automatisant les tâches manuelles sur tous les points de terminaison simultanément. Le partage de caméra sans téléchargement pour élargir la gamme de ce que les équipes informatiques peuvent prendre en charge pour inclure les appareils déconnectés, le Wi-Fi domestique, les imprimantes, etc.



GoTo Resolve offrira bientôt bien d'autres fonctionnalités aux équipes informatiques. En 2022 et au-delà, GoTo Resolve se développera rapidement pour aider les responsables informatiques à résoudre de nombreux autres problèmes auxquels ils sont régulièrement confrontés. Dans les mois à venir, il s'agira notamment d'étendre les capacités de surveillance et de gestion à distance, de déployer des fonctions de sécurité des points de terminaison, de lancer des intégrations ITSM prêtes à l'emploi, et bien plus encore.

« Chez Wainhouse, nous avons constaté un fort engouement des acheteurs informatiques pour les applications consolidées qui unifient les solutions d'accès, de gestion et de support à distance avec une sécurité Zero Trust intégrée. Plus spécifiquement, les PME recherchent des outils d'assistance solides, conçus en fonction de leurs besoins », a déclaré Sean Spradling, analyste sénior chez Wainhouse Research. « Les points d'entrée freemium et le support conversationnel avec des intégrations tierces, entre autres fonctionnalités offertes par GoTo Resolve, sont très attrayants pour ce segment du marché. »

Le lancement de GoTo Resolve ainsi que l'évolution et l'amélioration continues des solutions de communication et de collaboration unifiées (CCU) de GoTo Connect confèrent à GoTo un ensemble d'outils uniques qui aideront les entreprises à s'adapter à la tendance durable du travail hybride. Les nouveaux produits de GoTo permettent aux équipes informatiques des PME de gérer de manière transparente leurs systèmes et de communiquer avec leurs employés pour obtenir les bonnes informations et résoudre les problèmes plus rapidement grâce à un seul fournisseur et une seule application. Le centre d'administration unifié de GoTo réunit des produits comme GoTo Connect et maintenant GoTo Resolve, offrant aux responsables informatiques une seule application à partir de laquelle ils peuvent gérer leurs utilisateurs, leurs droits et leurs configurations. Les intégrations supplémentaires à venir entre la technologie de communication et de collaboration de GoTo et les outils de support informatique ouvrent des possibilités de simplifier davantage les opérations quotidiennes des équipes informatiques, de supprimer les points de friction des utilisateurs finaux et de régler un bon nombre de problèmes dans ce nouveau monde du travail hybride.

GoTo Resolve est disponible dès maintenant, qui plus est en version gratuite ou payante à partir de €67 par mois. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.goto.com/resolve .

À propos de GoTo

Le logiciel de travail flexible de GoTo – comprenant GoTo Connect, GoTo Resolve, Rescue, Central, et plus encore – est conçu pour les services informatiques des petites et moyennes structures, mais suffisamment puissant pour l'entreprise. Le logiciel GoTo est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux en matière de communications et de collaboration unifiées (CCU) et de gestion et d'assistance informatiques. Près de 800 000 clients contribuent à ce que plus d'un milliard de personnes participent à des réunions, des cours et des webinaires grâce aux produits CCU de GoTo, et à ce qu'un demi-milliard de connexions soient établies sur les outils d'accès et d'assistance à distance de la société. En construisant son logiciel sécurisé et facile à utiliser, GoTo s'engage à faire en sorte que le temps passé au travail soit bien utilisé afin que le temps passé en dehors soit mieux utilisé. L'entreprise compte plus de 3 000 employés dans le monde et enregistre un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de dollars. Son siège social est situé à Boston, dans le Massachusetts, avec des bureaux supplémentaires et des milliers de collaborateurs en télétravail en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Australie et ailleurs.

Contact auprès des médias

Jen Mathews

Press@goto.com

617-279-2443