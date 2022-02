GoTo, een volledig gerebrand bedrijf, veroorzaakt een radicale verandering in het IT-landschap met GoTo Resolve, een nieuw, modern product voor IT-beheer dat ontwikkeld is voor het flexibele personeel van vandaag de dag

French German Dutch Portuguese Spanish

BOSTON, Feb. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het onlangs gerebrande GoTo, voorheen bekend als LogMeIn , heeft vandaag de lancering aangekondigd van een product voor IT-beheer en -ondersteuning, GoTo Resolve . GoTo Resolve moderniseert IT-ondersteuning door alle hulpmiddelen die kleine en middelgrote bedrijven (mkb) nodig hebben bij elkaar te brengen en medewerkers flexibel, veilig en interactief te ondersteunen. GoTo Resolve biedt ook een gratis versie met veel functies, waardoor hoogwaardig en veilig IT-beheer en -ondersteuning toegankelijk worden voor bedrijven van elke grootte.



Nu IT-teams medewerkers ondersteunen op locaties die variëren van het hoofdkantoor tot kantoren thuis en onderweg, zijn IT-problemen gegroeid en hebben zich ontwikkeld. Dit heeft tot gevolg dat deze teams extra worden belast en medewerkers tegen frustraties aanlopen. GoTo Resolve zal IT eenvoudiger maken en zorgen voor de broodnodige consistentie in IT-ondersteuning door de jarenlage ervaring van GoTo op het gebied van IT-beheer en -ondersteuning van wereldklasse met een gloednieuw interactief ticketingsysteem in één enkel, geconsolideerd product samen te brengen. Het nieuwe product is gebouwd met de IT-behoeften van vandaag in gedachten, in een moderne, intuïtieve interface, met beveiliging op ondernemingsniveau, waaronder de eerste zero trust-toegangscontrole, optimaal gebruiksgemak voor consumenten, en de mogelijkheid om het product binnen enkele minuten gratis, of tegen een op waarde geteste prijs, te gebruiken.

“GoTo Resolve biedt IT-managers een holistische aanpak om de IT-behoeften van de hedendaagse, voornamelijk digitale medewerkers te ondersteunen. Wat we op de markt hebben gebracht, zal de manier waarop medewerkers met servicedesks communiceren en hoe IT op problemen reageert fundamenteel veranderen en democratiseren”, zegt Dave Campbell, Vice President of Product voor GoTo Resolve en Remote Solutions Group bij GoTo. “Of het nu gaat om het samenbrengen van reactieve en proactieve ondersteuningsfuncties in één interface, het ontwikkelen van conversational ticketing voor aanvragen in verband met problemen en de oplossingen daarvoor, of het introduceren van een nieuwe zero trust-beveiligingsarchitectuur: we hebben een product ontwikkeld dat zich direct richt op de problemen waarmee IT-teams elke dag te maken hebben. De afgelopen maanden is de feedback op de bètaversie van GoTo Resolve zeer bemoedigend geweest. Testers noemden voordelen zoals de snelheid en het gebruiksgemak, en dat GoTo Resolve een instrument is dat ontwikkeld is met de ervaring van de servicedesk-agent in gedachten. GoTo Resolve verbetert de algehele ervaring voor iedereen door te helpen apparaten veilig en werkend te houden, zodat medewerkers productief kunnen blijven, waarvandaan ze ook werken.”

GoTo Resolve bevat functies zoals:

Ondersteuning van meerdere platformen zodat IT op elk apparaat met de gebruiker kan communiceren, met ondersteuning voor alle systemen - pc, Mac, iOS, Android en Chromebooks.

zodat IT op elk apparaat met de gebruiker kan communiceren, met ondersteuning voor alle systemen - pc, Mac, iOS, Android en Chromebooks. Tools voor externe toegang en ondersteuning maken consistente en snelle triage en probleemoplossing mogelijk met of zonder aanwezigheid van een eindgebruiker.

maken consistente en snelle triage en probleemoplossing mogelijk met of zonder aanwezigheid van een eindgebruiker. Apparaatbeheer op de achtergrond vereenvoudigt de ondersteuning door snelle uitvoering van systeemdiagnoses, het openen van opdrachtregels, en het beheer van bestanden van gebruikte hosts zonder dat een externe sessie gestart hoeft te worden.

vereenvoudigt de ondersteuning door snelle uitvoering van systeemdiagnoses, het openen van opdrachtregels, en het beheer van bestanden van gebruikte hosts zonder dat een externe sessie gestart hoeft te worden. Zero trust-beveiligingsarchitectuur voegt een extra, gloednieuwe beveiligingslaag toe voor externe toegang en automatisering die, met zero trust, een tweede, unieke identificatie vereist voor alles en iedereen.

voegt een extra, gloednieuwe beveiligingslaag toe voor externe toegang en automatisering die, met zero trust, een tweede, unieke identificatie vereist voor alles en iedereen. Conversational ticketing verbindt aanvragen naadloos met oplossingen door medewerkers en IT-professionals in staat te stellen om supporttickets rechtstreeks vanuit toepassingen voor berichtenverkeer op de werkplek, zoals Microsoft-teams, aan te maken en te beheren.

verbindt aanvragen naadloos met oplossingen door medewerkers en IT-professionals in staat te stellen om supporttickets rechtstreeks vanuit toepassingen voor berichtenverkeer op de werkplek, zoals Microsoft-teams, aan te maken en te beheren. Externe uitvoering maakt tijd vrij voor waardevolle IT-medewerkers door handmatige taken op alle eindpunten tegelijkertijd te automatiseren.

maakt tijd vrij voor waardevolle IT-medewerkers door handmatige taken op alle eindpunten tegelijkertijd te automatiseren. Delen van camera’s zonder downloads om het bereik van wat IT-teams kunnen ondersteunen uit te breiden met niet-aangesloten apparaten, wifinetwerken thuis en meer.



Deze functies zijn nog maar het begin van wat GoTo Resolve IT-teams zal bieden. In 2022 en daarna zal GoTo Resolve snel uitgebreid worden om toonaangevende IT-afdelingen te helpen veel meer IT-problemen waarmee ze regelmatig worden geconfronteerd aan te pakken. In de komende maanden zijn dit onder meer het uitbreiden van de mogelijkheden voor bewaking en beheer op afstand, het implementeren van beveiligingsfuncties voor eindpunten, de lancering van kant-en-klare ITSM-integraties en nog veel meer.

“Bij Wainhouse hebben we onder inkopers van IT-producten grote belangstelling gezien voor geconsolideerde applicaties met externe toegang, die externe toegang, beheer en ondersteuningsoplossingen combineren met ingebouwde zero trust-beveiliging. Meer in het bijzonder zijn MKB-bedrijven op zoek naar krachtige ondersteuningstools die gebouwd zijn met hun behoeften in gedachten”, zegt Sean Spradling, Senior Analyst bij Wainhouse Research. “Freemium-ingangspunten en conversational ticketing met integraties van derden, enkele functies die GoTo Resolve biedt, zijn voor dit marktsegment erg aantrekkelijk”.

De introductie van GoTo Resolve en de voortdurende ontwikkeling en verbetering van de oplossingen voor Unified Communications and Collaboration (UCC) van GoTo Connect geeft GoTo een unieke toolset die bedrijven zal helpen om zich aan te passen aan permanent flexibel werken. Met de nieuwe producten van GoTo kunnen IT-teams in het mkb hun systemen naadloos beheren en met de medewerkers communiceren om de juiste informatie te verkrijgen en problemen sneller op te lossen via één enkele provider en toepassing. Het Unified Administration Center van GoTo brengt producten als GoTo Connect en nu GoTo Resolve samen, waardoor IT-managers in één enkele app hun gebruikers, rechten en configuraties kunnen beheren. De aankomende aanvullende integraties tussen de UCC-technologie van GoTo en tools voor IT-ondersteuning bieden nog meer mogelijkheden om de dagelijkse werkzaamheden van IT-teams verder te vereenvoudigen, door frictiepunten voor eindgebruikers te elimineren, en veel zorgen die in de nieuwe flexibele werkwereld aan de orde zijn te verlichten.

GoTo Resolve is nu verkrijgbaar. Naast de betaalde versie (vanaf €67 per maand) is er ook een krachtige gratis versie. Ga voor meer informatie naar: www.goto.com/resolve .

Over GoTo

De software van GoTo voor flexibel werken – waaronder GoTo Connect, GoTo Resolve, Rescue, Central en meer – is gebouwd voor IT-afdelingen van kleine en middelgrote bedrijven, maar krachtig genoeg voor alle ondernemingen. De GoTo-software is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van eindgebruikers op het gebied van Unified Communications & Collaboration (UCC) en IT-beheer en -ondersteuning. Bijna 800 duizend klanten maken het mogelijk dat ruim een miljard mensen deelnemen aan vergaderingen, lessen en webinars via de UCC-producten van GoTo. Daarbovenop komen nog eens een half miljoen verbindingen op de tools voor externe toegang en ondersteuning. Door veilige, gebruiksvriendelijke software te bouwen streeft GoTo ernaar om ervoor te zorgen dat werktijd goed kan worden besteed, zodat ook de tijd buiten het werk beter kan worden besteed. GoTo heeft drieduizend werknemers wereldwijd en een jaaromzet van meer dan $1 miljard. Het fysieke hoofdkantoor van het op extern werken gerichte bedrijf bevindt zich in Boston, Massachusetts, met vestigingen en duizenden thuiskantoren in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en daarbuiten.

