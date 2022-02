GoTo transforma o cenário de suporte de TI com nova solução GoTo Resolve, desenvolvida para a força de trabalho flexível

French German Dutch Portuguese Spanish

SÃO PAULO, Brasil, Feb. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A recém-lançada GoTo, anteriormente conhecida como LogMeIn, anunciou hoje o lançamento do GoTo Resolve, novo produto de suporte e gerenciamento de TI. O GoTo Resolve moderniza o suporte de TI reunindo todas as ferramentas que as empresas precisam para gerenciar e apoiar os funcionários de maneira flexível, segura e conversacional. A solução inclui recursos gratuitos, tornando o gerenciamento e o suporte de TI seguros e acessíveis a negócios de todos os tamanhos, mas com grande foco em pequenas e médias empresas (PMEs).



Com as equipes de TI dando suporte a funcionários em sedes corporativas, home offices, ou em trânsito, os problemas dessa área cresceram e evoluíram, colocando mais estresse nessas equipes e maiores frustrações para os funcionários. O GoTo Resolve irá simplificar e criar a consistência necessária na experiência de tecnologia, reunindo os anos de experiência da GoTo em gerenciamento e suporte de TI com um novo recurso de tíquetes conversacionais em um único produto consolidado. A solução foi criada com as necessidades de TI atuais em mente, com uma interface moderna e intuitiva e segurança de nível empresarial com controles de acesso Zero Trust, facilidade de uso e capacidade de implantação em minutos por um preço testado pelo valor ou gratuitamente.

“O GoTo Resolve oferece aos líderes de TI uma abordagem holística para atender às necessidades da força de trabalho digital de hoje. A nossa oferta para o mercado irá mudar e democratizar a forma como os funcionários se envolvem com as centrais de serviço e como a TI responde aos problemas”, disse Dave Campbell, Vice-Presidente de Produtos do GoTo Resolve e do Remote Solutions Group da GoTo. “Seja reunindo recursos de suporte reativos e proativos em uma única interface, desenvolvendo uma abordagem de conversação para solicitações e resoluções de problemas ou introduzindo uma arquitetura de segurança Zero Trust, desenvolvemos um produto voltado diretamente para os problemas que as equipes de TI enfrentam todos os dias. Nos últimos meses, o feedback positivo da versão beta do GoTo Resolve tem sido muito encorajador, mencionando benefícios como velocidade e facilidade de uso, e o fato de ser uma ferramenta criada com a experiência do agente em mente. O GoTo Resolve aprimora a experiência geral para todos, ajudando a manter os dispositivos seguros e funcionais, enquanto os funcionários permanecem produtivos onde quer que estejam.

O GoTo Resolve inclui recursos como:

Suporte multiplataforma - permite o suporte a qualquer usuário em qualquer dispositivo, em todos os sistemas – PC, Mac, iOS, Android e Chromebooks

- permite o suporte a qualquer usuário em qualquer dispositivo, em todos os sistemas – PC, Mac, iOS, Android e Chromebooks Acesso remoto e ferramentas de suporte - triagem e resolução de problemas de forma consistente e rápida, com ou sem um usuário final presente.

triagem e resolução de problemas de forma consistente e rápida, com ou sem um usuário final presente. Gerenciamento de dispositivos em background – suporte simplificado com a rápida obtenção de diagnósticos do sistema, acesso a prompts de comando e gerenciamento de arquivos de hosts implantados, sem necessidade de uma sessão remota.

– suporte simplificado com a rápida obtenção de diagnósticos do sistema, acesso a prompts de comando e gerenciamento de arquivos de hosts implantados, sem necessidade de uma sessão remota. Arquitetura de segurança Zero Trust – inclusão de uma camada de segurança adicional para acesso remoto e automação que, com a abordagem Zero Trust, requer uma segunda verificação única de qualquer pessoa e qualquer coisa.

– inclusão de uma camada de segurança adicional para acesso remoto e automação que, com a abordagem Zero Trust, requer uma segunda verificação única de qualquer pessoa e qualquer coisa. Pedido de suporte conversacional – conexão integral dos pedidos de suporte com as resoluções, permitindo que funcionários e profissionais de TI criem e gerenciem os pedidos de suporte diretamente nos aplicativos de mensagens no local de trabalho, como o Microsoft Teams.

– conexão integral dos pedidos de suporte com as resoluções, permitindo que funcionários e profissionais de TI criem e gerenciem os pedidos de suporte diretamente nos aplicativos de mensagens no local de trabalho, como o Microsoft Teams. Execução Remota – libera recursos de TI valiosos, automatizando tarefas manuais em todos e quaisquer endpoints simultaneamente.

– libera recursos de TI valiosos, automatizando tarefas manuais em todos e quaisquer endpoints simultaneamente. Compartilhamento de câmera sem download – expansão do suporte que as equipes de TI podem oferecer, com a inclusão de dispositivos desconectados, Wi-Fi doméstico, impressoras e muito mais.



Esses recursos são apenas o início do que o GoTo Resolve irá oferecer. A partir de 2022, a solução irá expandir para ajudar as empresas a resolver muitos outros problemas comuns de TI. Nos próximos meses, isso inclui expandir os recursos de monitoramento e gerenciamento remotos, implantar recursos de segurança de endpoint, lançar integrações de ITSM prontas para uso e muito mais.

“Na Wainhouse, temos observado uma grande demanda dos compradores de TI por aplicações consolidadas que unificam as soluções de acesso, gerenciamento e suporte remoto com segurança Zero Trust. Mais especificamente, as PMEs estão buscando ferramentas de suporte robustas criadas com suas necessidades em mente”, disse Sean Spradling, Analista Sênior da Wainhouse Research. “Recursos do GoTo Resolve, como pontos de entrada freemium e pedidos de suporte conversacionais com integrações de terceiros, são muito atraentes para esse segmento de mercado.”

O lançamento do GoTo Resolve e a evolução contínua das soluções de Comunicação Unificada e Colaboração (UCC) do GoTo Connect oferecem à GoTo um conjunto de ferramentas exclusivo que irá ajudar as empresas, especialmente as pequenas e médias, a se ajustarem ao trabalho flexível permanente. Os novos produtos da GoTo permitem que as equipes de TI gerenciem seus sistemas e se comuniquem com seus funcionários para obter as informações certas e corrigir problemas mais rapidamente por meio de um único provedor e uma única plataforma. O centro de gerenciamento unificado da GoTo reúne produtos como GoTo Connect e, agora, GoTo Resolve, oferecendo uma única aplicação para gerenciar usuários, direitos e configurações. As próximas integrações entre as tecnologias de UCC e de suporte da GoTo abrem possibilidades para a maior simplificação das operações diárias das equipes de TI, remoção dos pontos de atrito do usuário final e redução das dores de cabeça deste novo mundo de trabalho flexível.

O GoTo Resolve já está disponível gratuitamente ou com planos pagos a partir de US$ 79 por mês.

Para mais informações, visite: http://www.goto.com/resolve

Sobre a GoTo

O software de trabalho flexível da GoTo – que inclui GoTo Connect, GoTo Resolve, Rescue, Central e outros – foi desenvolvido para departamentos de TI de pequenas e médias empresas, mas poderoso o suficiente para o setor Enterprise. O software da GoTo foi projetado para atender às necessidades de Comunicação e Colaboração Unificada (UCC) dos usuários finais e de gerenciamento e suporte de TI. Cerca de 800 mil clientes contribuem para que mais de 1 bilhão de pessoas participem de reuniões, aulas e webinars por meio dos produtos UCC da GoTo, e para que se realizem meio bilhão de conexões nas ferramentas de suporte e acesso remoto da empresa. O software seguro e fácil de usar da GoTo demonstra seu empenho em garantir que o tempo no trabalho seja otimizado para que o tempo fora do trabalho seja melhor aproveitado. A empresa tem mais de 3 mil funcionários em todo o mundo e uma receita anual de mais de US$ 1 bilhão. Sua sede está localizada em Boston, Massachusetts, e a empresa tem escritórios e milhares de home offices na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Austrália e outras regiões.

Contato com a Mídia

Jen Mathews

Press@goto.com

617-279-2443